۲۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۰۰

سرهنگ بحرینی:

93 درصد تلفات سوانح رانندگی بوشهر مربوط به موتورسواران است

دشتستان - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان بوشهر گفت: در 93 درصد تلفات سوانح رانندگی استان بوشهر پای موتورسواران درمیان است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فتح الله بحرینی بعد از ظهر سه شنبه در همایش آسیب شناسی فرهنگ رانندگی در برازجان افزود: 160 هزار موتورسیکلت در استان که بیشترشان در دشتستان رفت و آمد می کنند.

وی اظهارداشت: 93 درصد از قربانیان سوانح رانندگی یا موتورسواران و ترک نشینان آنها هستند یا پیاده هایی که موتورسیکلت با آنها تصادف می کنند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان بوشهر، معضل ترافیک را یکی از معضلات اجتماعی عنوان کرد، گفت: پلیس برای برخورد با آن آموزش را در اولویت قرار داده است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دشتستان با اشاره به شناسایی 10 نقطه حادثه خیز در این شهر گفت: تا پایان سال اجرای طرح بهسازی این نقاط آغاز می شود.

دهدشتی از آمادگی مدرسان و دانشجویان این واحد دانشگاهی برای انجام کارهای پژوهشی در زمینه طرح های ترافیکی خبر داد.

