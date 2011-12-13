هشت طرح کوچک تامین آب گلستان پیشرفت مناسبی دارند

ایرج حیدریان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طرح های کوچک تامین آب استان گلستان تا پایان آبان ماه سالجاری با پیشرفت فیزیکی 40.44 درصد همچنان در حال اجرا است.

وی اظهار داشت: احداث سد کوچک مخزنی شاهکوه و خط انتقال آب و برق با بیش از 99 درصد ، سد کوچک مخزنی محمد آباد، گرگان با 99.22 درصد، سد کوچک مخزنی قره چشمه با. 96.76 درصد پیشرفت فیزیکی همراه است.

وی اظهار داشت: افزود: سد کوچک مخزنی مازیاران، سد کوچک انحرافی بنفش تپه و احداث آببندان پرتو بناور نیز از جمله طرح های کوچک تامین آب استان است که تقریبا در مراحل بهره برداری است.

حیدریان یادآور شد: تکمیل شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی سد گلستان 1 با 83.72 درصد پیشرفت فیزیکی نیز گزارش شده است.