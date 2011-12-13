دعوت از پژوهشگران برای ارائه ایده های مرتبط با فعالیت شهرداری دماوند

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی همتی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در خصوص هفته پژوهش گفت: شهرداری دماوند برای بهره ‏مندی از خرد جمعی و ایده ‏های خلاقانه و ناب از تمام صاحب‏نظران، استادان، پژوهشگران و دانشجویان دعوت می ‌کند تا ایده‏های پژوهشی خود را در زمینه‏های مرتبط با حیطه وظایف شهرداری ارائه کنند.

پژوهش مبنای اصلی حرکت به سمت توسعه پایدار است

وی افزود: پژوهش زیربنای توسعه هر کشور و مبنای اصلی حرکت به سمت توسعه پایدار است و در هر جامعه سبب تولید علم، توسعه، پیشرفت و ثروت می شود.

این مسئول اظهار داشت: در کنار هر تحقیق و پژوهشی باید بحث آموزش نیز مورد توجه مدیران و مسئولان قرار گیرد، چراکه افراد آموزش دیده می توانند در تصمیم گیریهای سازمانی مؤثر واقع شوند.

وی ادامه داد: پژوهش و تحقیق در سازمانها و ادارات نقش مهمی ایفا می کند؛ به همین منظور شهرداری دماوند برای دستیابی به توسعه پایدار شهری، مطالعه و پژوهش را در اولویت‌های کاری خود قرار داده و بر آن است که اقدامات اجرایی خود را بر اساس مطالعات و پژوهشها کاربردی کند.

همتی یادآور شد: برای رسیدن به این هدف، تعامل با آحاد مختلف جامعه به ویژه نخبگان، اندیشمندان، کارشناسان و شهروندان علاقه مند دارای اهمیت است.