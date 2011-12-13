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۲۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۲۷

همتی:

دعوت از پژوهشگران برای ارائه ایده های مرتبط با فعالیت شهرداری دماوند

دعوت از پژوهشگران برای ارائه ایده های مرتبط با فعالیت شهرداری دماوند

دماوند - خبرگزاری مهر: شهردار دماوند از تمام پژوهشگران دعوت کرد تا در زمینه فعالیتهای مرتبط با وظایف شهرداری ایده های خود را ارائه کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی همتی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در خصوص هفته پژوهش گفت: شهرداری دماوند برای بهره ‏مندی از خرد جمعی و ایده ‏های خلاقانه و ناب از تمام صاحب‏نظران، استادان، پژوهشگران و دانشجویان دعوت می ‌کند تا ایده‏های پژوهشی خود را در زمینه‏های مرتبط با حیطه وظایف شهرداری ارائه کنند.

پژوهش مبنای اصلی حرکت به سمت توسعه پایدار است

وی افزود: پژوهش زیربنای توسعه هر کشور و مبنای اصلی حرکت به سمت توسعه پایدار است و در هر جامعه سبب تولید علم، توسعه، پیشرفت و ثروت می شود.

این مسئول اظهار داشت: در کنار هر تحقیق و پژوهشی باید بحث آموزش نیز مورد توجه مدیران و مسئولان قرار گیرد، چراکه افراد آموزش دیده می توانند در تصمیم گیریهای سازمانی مؤثر واقع شوند.

وی ادامه داد: پژوهش و تحقیق در سازمانها و ادارات نقش مهمی ایفا می کند؛ به همین منظور شهرداری دماوند برای دستیابی به توسعه پایدار شهری، مطالعه و پژوهش را در اولویت‌های کاری خود قرار داده و بر آن است که اقدامات اجرایی خود را بر اساس مطالعات و پژوهشها کاربردی کند.

همتی یادآور شد: برای رسیدن به این هدف، تعامل با آحاد مختلف جامعه به ویژه نخبگان، اندیشمندان، کارشناسان و شهروندان علاقه مند دارای اهمیت است.

کد مطلب 1482714

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