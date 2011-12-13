جزئیات مرحله دوم انتخابات پارلمانی مصر/ رقابت 3387 نفر برای 180 کرسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اسلام الیوم، مرکز اطلاع رسانی و تصمیم گیری وابسته به دولت مصر در گزارشی اعلام کرد: 3387 نفر در قالب فهرست های فردی و گروهی فردا برای تصاحب 180 کرسی پارلمان در مرحله دوم انتخابات در 9 استان به رقابت می پردازند.

در این گزارش آمده است: استانهایی که انتخابات فردا در آنها برگزار می شود عبارتند از الجیزه، المنوفیه، الشرقیه، الاسماعیلیه، بنی سویف، البحیره، سوهاج و اسوان.

بنابر گزارش مرکز فوق تعداد نامزدهای فهرست های فردی 2271 است که برای تصاحب 60 کرسی به رقابت می پردازند و 1116 نفر در قالب فهرست های حزبی برای تصاحب 120 کرسی رقابت می کنند.

بر اساس این گزارش تعداد نامزدهای مستقل در مرحله دوم انتخابات 2116 است و در میان احزاب شرکت کننده حزب آزادی و عدالت با داشتن 148 نفر( 28 نفر به صورت فردی و 120 نفرگروهی) بیشترین تعداد نامزد را به خود اختصاص داده است.

احزاب الوفد با 118 نامزد( 16 نفر فردی و102 نفر گروهی) در مرتبه دوم و النور با( 114 نفر22 نفر فردی و92 نفر گروهی) در رتبه سوم قرار دارند.

گزارش فوق بیان کرد: فرایند رای گیری دو روزه است که از ساعت هشت صبح تا هفت عصر برگزار می شود و تعداد افراد واجد شرایط 18 میلیون و 826 هزار و 394 نفر است.

بر اساس این گزارش 10 هزار و 922 قاضی برای این انتخابات نظارت خواهند کرد و 2000 قاضی نیز به عنوان ذخیره در نظر گرفته شده است.

شایان ذکر است انتخابات مصر طبق یک سیستم پیچیده و ترکیبی متشکل از فهرست های انتخاباتی فردی و گروهی برگزار می شود به طوری که دو سوم کرسی های پارلمان به فهرست های انتخاباتی گروهی و یک سوم نیز به فهرست های انتخاباتی فردی اختصاص می یابد.