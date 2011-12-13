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۲۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۴۰

دولت مصر گزارش داد:

جزئیات مرحله دوم انتخابات پارلمانی مصر/ رقابت 3387 نفر برای 180 کرسی

جزئیات مرحله دوم انتخابات پارلمانی مصر/ رقابت 3387 نفر برای 180 کرسی

یک مرکز وابسته به دولت مصر جزئیات مرحله دوم انتخابات پارلمانی این کشور را که از فردا آغاز می شود تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اسلام الیوم، مرکز اطلاع رسانی و تصمیم گیری وابسته به دولت مصر در گزارشی اعلام کرد: 3387 نفر در قالب فهرست های فردی و گروهی فردا برای تصاحب 180 کرسی پارلمان در مرحله دوم انتخابات در 9 استان به رقابت می پردازند.

در این گزارش آمده است: استانهایی که انتخابات فردا در آنها برگزار می شود عبارتند از الجیزه، المنوفیه، الشرقیه، الاسماعیلیه، بنی سویف، البحیره، سوهاج و اسوان.

بنابر گزارش مرکز فوق تعداد نامزدهای فهرست های فردی 2271 است که برای تصاحب 60 کرسی به رقابت می پردازند و 1116 نفر در قالب فهرست های حزبی برای تصاحب 120 کرسی رقابت می کنند.

بر اساس این گزارش تعداد نامزدهای مستقل در مرحله دوم انتخابات 2116 است و در میان احزاب شرکت کننده حزب آزادی و عدالت با داشتن 148 نفر( 28 نفر به صورت فردی و 120 نفرگروهی)  بیشترین تعداد نامزد را به خود اختصاص داده است.

احزاب الوفد با 118 نامزد( 16 نفر فردی و102 نفر گروهی) در مرتبه دوم و النور با( 114 نفر22 نفر فردی و92 نفر گروهی) در رتبه سوم قرار دارند.

گزارش فوق بیان کرد: فرایند رای گیری دو روزه است که از ساعت هشت صبح تا هفت عصر برگزار می شود و تعداد افراد واجد شرایط 18 میلیون و 826 هزار و 394 نفر است.

بر اساس این گزارش 10 هزار و 922 قاضی برای این انتخابات نظارت خواهند کرد و 2000 قاضی نیز به عنوان ذخیره در نظر گرفته شده است.

شایان ذکر است انتخابات مصر طبق یک سیستم پیچیده و ترکیبی متشکل از فهرست های انتخاباتی فردی و گروهی برگزار می شود به طوری که دو سوم کرسی های پارلمان به فهرست های انتخاباتی گروهی و یک سوم نیز به فهرست های انتخاباتی فردی اختصاص می یابد.

کد مطلب 1482717

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