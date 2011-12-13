تماس دسته جمعی با سامانه 1888 برای تخریب مدیران شهری

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بیادی درجلسه روز سه شنبه شورای شهر تهران در جریان گزراش عملکر سازمان بازرسی شهرداری تهران گفت: سامانه 1888 و137 در سطح محلات مانند گذشته جایگاه خود را ندارند و باید به جایگاه گذشته خود بازگردند.

در این جلسه کرامت الله قرمزی سرپرست سامانه نظارت همگانی سازمان بازرسی شهرداری تهران نیز از انجام دو میلیون و 200 هزار تماس با سامانه 1888 از زمان راه اندازی تا کنون خبر داد و گفت: متوسط تعداد تماس روزانه با این سامانه، معادل 1100 تماس است.

وی با اشاره به حجم تماس هایی که با این سامانه گرفته می شود گفت: حدود 32 درصد تماس‌های سالانه با 1888 با هدف درخواست راهنمایی و ارشاد انجام می‌شود که این موضوع حاکی از این است که شهروندان هنوز برای پیگیری برخی امور خود در شهرداری ابهام دارند. 46 درصد تماس‌ها صرف پیگیری تماس‌های ثبت شده قبلی می‌شود و حدود 23 درصد تماس‌ها نیز حاوی پیام جدید است.

به گفته وی، 61 درصد تماس‌ها به مناطق، 26 درصد به معاونتها و سه درصد نیز به واحدهای مستقل شهرداری ارجاع می‌شود و10 درصد تماس‌ها نیز به دلیل عدم احراز صحت آنها قابلیت ارجاع ندارند.

قرمزی در خصوص حوزه عملکردی تماس‌های صورت گرفته با 1888 توضیح داد: حوزه عملکردی 18 درصد تماس‌ها حمل و نقل و ترافیک، 32 درصد خدمات شهری، 13 درصد فنی و عمرانی، 6 درصد شهرسازی و معماری، پنج درصد فرهنگی اجتماعی و 26 درصد نیز مربوط به سایر موارد است.

معصومه آباد رئیس کمیسیون نامگذاری شورای شهر تهران درخواست کرد که توضیحاتی در خصوص مدت زمانی در نظر گرفته شده برای پاسخگویی به پیام‌ها نیز ارائه شود.

وی گفت: بعضا گزارش‌هایی وجود دارد که اگر یک پروژه یا کار عمرانی در یک منطقه به دلیل اینکه اعتراض از طریق سامانه 137 در رابطه با آن صورت گرفته متوقف شده و این در حالیست که حتی یک نشانی از فرد اعتراض کننده در اختیار سامانه 137 نبوده است.

در همین رابطه فیضی رئیس سازمان بازرسی شهر تهران با اشاره به اینکه سامانه 137 به فوریت‌های حوزه خدمات شهری اختصاص دارد، عنوان کرد: در هر دو سامانه شهرداری، زمان‌بندی پیش‌بینی شده‌ای برای ارائه پاسخ به پیام‌ها تعریف شده است.