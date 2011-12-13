برداشت کنجد از مزارع یزد آغاز شد

مژگان میرزا باقری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پیش بینی می شود از 780 هکتار مزارع زیر کشت کتجد در استان یزد حدود 850 تن محصول به بهره برادری برسد که این میزان با توجه به خشکسالی سال گذشته تغییری نکرده است.

وی عنوان کرد: خشکسالی صورت گرفته در سال جاری در سطح استان از نظر کاشت و برداشت محصول کنجد در استان تاثیری نداشته و کشاورزان بهره برداری مناسب را از این محصول داشته اند.

این کارشناس دانه های روغنی سازمان جهاد کشاورزی عنوان کرد: شهرستانهای خاتم و طبس از مهمترین بخش کاشت و برداشت محصول کنجد در استان یزد هستند.

میرزا باقری بیان داشت: بخشی از محصولات برداشت شده در صنایع تولید ارده و حلوا ارده یزد صرف می شوند و بخش دیگر به کارخانه های روغن کشی صادر می شوند.