دانشجویان ایثارگر طلایه داران آرمانهای انقلاب هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجهانی بعداز ظهر سه شنبه در جمع دانشجویان شاهد علی آبادکتول افزود: بنیاد شهید و امور ایثارگران با توجه به تاکید امام راحل (ره) مبنی بر شناخت و تأمین نیازهای واقعی خانواده های شهدا و ایثارگران و جلب رضایت آنان براساس مبانی ارزشی – اسلامی، تبیین و گسترش فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه را در سرلوحه کار خویش قرار داده است.

وی اظهار داشت: در این میان نقش دانشگاهها و مراکز آموزش عالی بعنوان یکی از محیطهای حساس اجتماعی بر هر دیده بینا و منصفی پوشیده نیست.

وی گفت: امروز برنامه ریزی در جهت تقویت بنیه علمی و ارتقای سطح آموزشی دانشجویان و هدایت برای ادامه تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی از جمله وظایف اصلی دفاتر ستاد شاهد و امور ایثارگران است.

مدیرکل بنیاد شهید گلستان، از تحصیل 150 نفر از ایثارگران در مقطع کارشناسی ارشد خبر داد و عنوان کرد: خوشبختانه امروز مشاهده می کنیم دانشگاه آزاد اسلامی تمام امکانات خود را در جهت بستر سازی برای ادامه تحصیل این عزیزان بکار بسته است.

جهانی گفت: به عنوان مثال واحد علی آبادکتول با تعداد 331 دانشجو ایثارگر، رتبه اول دانشگاهها و مراکز آموزش عالی را در استان هم به لحاظ کمی و هم لحاظ کیفی به خود اختصاص داده است که این نشان از درایت مجموعه مدیریتی این واحد دانشگاهی است.

رئیس واحد علی آبادکتول ضمن تشریح عملکرد دفتر ستاد شاهد و ایثارگر واحد علی آبادکتول تصریح کرد: انقلاب اسلامی به همه دنیا نشان داد که استعداد ایرانی در کنار مکتبش قادر خواهد بود مهمترین دستاوردهای علمی و پژوهشی جهان را به چالش بکشاند.

دکتر علیرضا ایرانبخش با بیان این مطلب که شهدا چشم و چراغ این مملکت هستند، از دانشجویان شاهد و ایثارگر بعنوان نگین انگشتری جامعه اسلامی و علمی یاد کرد.

وی افزود: رسالت شما دانشجویان در جامعه امروز دستیابی به بالاترین سطح علمی و ادامه تحصیلات تکمیلی است بنحوی که عملکرد شما بایست الگو برای دیگر دانشجویان شود.

وی عنوان کرد: واحد علی ابادکتول آمادگی هرگونه همکاری در راستای تقویت بنیه علمی دانشجویان شاهد و ایثارگر را در همه زمینه ها اعم از آموزشی، پژوهشی و دانشجویی دارد.

ایرانبخش گفت: قبولی تعداد 47 دانشجوی در مقطع کارشناسی ارشد و دو دانشجو در مقطع دکتری تخصصی، راه اندازی دفتر مستقل شاهد و امور ایثارگران، ساخت راهروی سبز شهدا ، ساخت مقبره شهدای گمنام، تشیع و تدفین سه شهید گمنام هشت سال دفاع مقدس، برگزاری کلاسهای منظم طرح تقویت بنیه علمی، تشکیل هسته پژوهشی، نشر فصل نامه ای با عنوان "فرزندان خورشید" و تجلیل از دانشجویان ممتاز و تشویق دانشجویان برتر با افزایش ارتقای معدل گواه این مدعاست.