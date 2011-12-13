45 نیرو کار جمع آوری زباله های شهر جوانرود را انجام می دهند

به گزارش خبرگزاری مهر، بختیار محمودی گفت: هم اکنون روزانه به طور متوسط 50 تا 60 تن زباله از سطح شهر جوانرود جمع آوری می شود که این مقدار در زمان پیک مسافران و گردشگران به 80تن در روز نیز می رسد.

شهردار جوانرود تاکید کرد: برای جمع آوری و دفن زباله های شهر جوانرود در ماه 400 میلیون ریال هزینه می شود.

محمودی افزود: برای بالا بردن سطح بهداشت عمومی و زیست محیطی و افزایش سطل های زباله های شهری به منظور بهینه سازی سیستم جمع آوری و جلوگیری از انباشت زباله با اولویت بندی معابر، اقدام به خرید و تامین سطل زباله با هزینه ای بالغ بر 120 میلیون ریال از محل اعتبارات شهرداری شده است.

شهردار شهر جوانرود گفت: هم اکنون در راستای رفاه حال شهروندان، رعایت بهداشت و همچنین حفظ محیط زیست شهری، جمع آوری زباله ها توسط دو دستگاه ماشین حمل زباله به صورت مکانیزه انجام می شود.

محمودی درپایان تاکید کرد: در طول شبانه روز نیز 45 نیروی کارگر با استفاده از شش دستگاه خودرو کار جمع آوری زباله و عملیات رفت و روب سطح شهر روانسر را انجام می دهند.

