میز بازار قطر در بوشهر تشکیل می شود

اسماعیل مرحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کشور قطر هم اکنون نیاز فراوانی به مواد معدنی و مصالح ساختمانی دارد که این امر فرصتی را فراهم کرده تا سهم قابل توجهی از این بازار به تولیدکنندگان و بازرگانان بوشهری وغیربوشهری اختصاص یابد .

وی اضافه کرد: به همین علت طبق مجوز سازمان توسعه تجارت ایران بزودی میز بازار هدف قطر تشکیل می شود و متولی امور بازرگانی و اعزام هیئتهای تجاری و برگزاری نمایشگاه در دو کشور ایران و قطر به عهده استان بوشهر خواهد بود .

سرپرست صنعت معدن و تجارت استان گفت: برگزاری جام جهانی در قطر و نیاز این کشور به مواد معدنی و مصالح ساختمانی فرصتی مناسب برای استان بوشهر به شمار می رود.