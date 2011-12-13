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۲۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۷:۲۴

مرحمتی در گفتگو با مهر؛

میز بازار قطر در بوشهر تشکیل می شود

میز بازار قطر در بوشهر تشکیل می شود

بوشهر - خبرگزاری مهر: سرپرست صنعت معدن و تجارت استان گفت: باتوجه به تقاضای بازار قطر برای کالاهای ایرانی میز بازار قطر در بوشهر تشکیل می شود.

اسماعیل مرحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کشور قطر هم اکنون نیاز فراوانی به مواد معدنی و مصالح ساختمانی دارد که این امر فرصتی را فراهم کرده تا سهم قابل توجهی از این بازار به تولیدکنندگان و بازرگانان بوشهری وغیربوشهری اختصاص یابد.

وی اضافه کرد: به همین علت طبق مجوز سازمان توسعه تجارت ایران بزودی میز بازار هدف قطر تشکیل می شود و متولی امور بازرگانی و اعزام هیئتهای تجاری و برگزاری نمایشگاه در دو کشور ایران و قطر به عهده استان بوشهر خواهد بود.

سرپرست صنعت معدن و تجارت استان گفت: برگزاری جام جهانی در قطر و نیاز این کشور به مواد معدنی و  مصالح ساختمانی فرصتی مناسب برای استان بوشهر به شمار می رود.

کد مطلب 1482729

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