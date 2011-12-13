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۲۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۷:۲۸

علی اکبری:

طرح داوطلبان عاشورایی در گلستان اجرا شد

طرح داوطلبان عاشورایی در گلستان اجرا شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان از اجرای طرح داوطلبان عاشورایی در استان خبر داد.

مجتبی علی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این طرح در راستای تامین احترام انسانها و با الگوگیری از  دلیر مردان و شیر زنان واقعه عاشورا و گرامیداشت رشادتها و فداکاریهای شهدای دشت کربلا اجرا شد.

وی اظهار داشت: در راستای این طرح، داوطلبان جمعیت هلال احمر استان گلستان اقدام به سوگواری و عزاداری برای سید و سالار شهیدان امام حسین (ع) و یاران با وفایش با عنوان طرح (داوطلبان عاشورایی و سفره های حسینی ) کردند.

علی اکبری گفت: در این طرح ضمن برپایی سفره های عاشورایی و پذیرایی از عزاداران ، مراسم عزاداری توسط داوطلبان و عموم مردم در مساجد استان به اجرا گذاشته شد.

بیش از 70 هزار داوطلب هلال احمر در گلستان فعالیت دارند.

کد مطلب 1482733

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