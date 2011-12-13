به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد حسین موسی‌پوردر دیدار رئیس اتاق بازرگانی استان قم طی سخنانی با اشاره به نقش موثر اتاق‌های بازرگانی در توسعه و رونق اقتصادی کشور گفت: شناسایی و احصا ظرفیت‌ها و توانمندی‌های اقتصادی و تولیدی و برنامه ریزی و تعامل مناسب با مراکز دست اندرکار برای رفع موانع و مشکلات از جمله وظایف و ماموریت‌های اصلی اتاق بازرگانی قم محسوب می‌شود.



وی با قدردانی از تلاش‌های دست اندرکاران امر تولید و سرمایه گذاری استان افزود: قم در همه بخش‌ها به ویژه در عرصه اقتصاد و تولید دارای قابلیت‌ها و ظرفیت‌های ارزشمندی است که باید به شکل مناسبی این ظرفیت‌ها در داخل و خارج کشور معرفی و شناسانده شوند.



استاندار قم به توانمندی‌های استان در بخش صادرات اشاره و تصریح کرد: بسیاری از محصولات تولیدی در قم قابلیت صادرات را دارند و بعضی از کالا‌ها از جمله فرش دستباف از شهرت ملی و جهانی برخوردار بوده و باید زمینه معرفی این محصولات و برنامه ریزی هدفمند برای عرضه این محصولات در بازارهای جهانی توسط اتاق بازرگانی و دیگر سازمان‌های مسؤل فراهم شود.



در این دیدار ابوالفضل خاکی رئیس اتاق بازرگانی قم گزارشی از برنامه‌ها و فعالیت‌های این مرکز ارائه کرد.