به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد حسین موسیپوردر دیدار رئیس اتاق بازرگانی استان قم طی سخنانی با اشاره به نقش موثر اتاقهای بازرگانی در توسعه و رونق اقتصادی کشور گفت: شناسایی و احصا ظرفیتها و توانمندیهای اقتصادی و تولیدی و برنامه ریزی و تعامل مناسب با مراکز دست اندرکار برای رفع موانع و مشکلات از جمله وظایف و ماموریتهای اصلی اتاق بازرگانی قم محسوب میشود.
وی با قدردانی از تلاشهای دست اندرکاران امر تولید و سرمایه گذاری استان افزود: قم در همه بخشها به ویژه در عرصه اقتصاد و تولید دارای قابلیتها و ظرفیتهای ارزشمندی است که باید به شکل مناسبی این ظرفیتها در داخل و خارج کشور معرفی و شناسانده شوند.
استاندار قم به توانمندیهای استان در بخش صادرات اشاره و تصریح کرد: بسیاری از محصولات تولیدی در قم قابلیت صادرات را دارند و بعضی از کالاها از جمله فرش دستباف از شهرت ملی و جهانی برخوردار بوده و باید زمینه معرفی این محصولات و برنامه ریزی هدفمند برای عرضه این محصولات در بازارهای جهانی توسط اتاق بازرگانی و دیگر سازمانهای مسؤل فراهم شود.
در این دیدار ابوالفضل خاکی رئیس اتاق بازرگانی قم گزارشی از برنامهها و فعالیتهای این مرکز ارائه کرد.
موسی پور تاکید کرد:
ضرورت توسعه زمینههای همکاری اقتصادی بازرگانی قم با سایر کشورها
قم - خبرگزاری مهر: استاندار قم با اشاره به ظرفیتهای مهم اقتصادی تولیدی قم، لزوم توسعه زمینههای همکاری و تبادل اقتصادی تجاری قم با سایر کشورها را خواستار شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد حسین موسیپوردر دیدار رئیس اتاق بازرگانی استان قم طی سخنانی با اشاره به نقش موثر اتاقهای بازرگانی در توسعه و رونق اقتصادی کشور گفت: شناسایی و احصا ظرفیتها و توانمندیهای اقتصادی و تولیدی و برنامه ریزی و تعامل مناسب با مراکز دست اندرکار برای رفع موانع و مشکلات از جمله وظایف و ماموریتهای اصلی اتاق بازرگانی قم محسوب میشود.
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