تخفیف ویژه برای جانبازان استفاده کننده از اماکن ورزشی بخش مرکزی تهران

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره ورزش و جوانان بخش مرکزی تهران در این نشست که ظهر سه شنبه برگزار شد، در زمینه موضوعاتی تخصصی همچون قوانین تأسیس باشگاه، اخذ مجوز فعالیت، نحوه حضور مربیان و مدیران، استفاده نکردن از موزیک کلام دار و رعایت نظافت و بهداشت اماکن مواردی را بیان کرد.

علیرضا پرویزی استفاده نکردن از پودر ‌یا مکملهای غذایی، صدور کارت بیمه حوادث ورزشی، همکاری با بازرسان و ناظران اداره، استفاده از مشاوره مأموران نیروی انتظامی، استفاده از مشاوره همکاران در اداره ورزش و جوانان، اخذ شهریه بر حسب نرخ دولتی و استفاده جانبازان جنگ تحمیلی از اماکن ورزشی به صورت نیم ‏بها یا با تخفیف ویژه را مورد تأکید قرار داد.

رئیس اداره ورزش و جوانان بخش مرکزی تهران از تمام مؤسسان و مدیران باشگاههای خصوصی به منظور همکاری و همدلی با این اداره صمیمانه تقدیر کرد.

جانشین کلانتری 206 بومهن نیز در این جلسه توضیحاتی در زمینه نظارت نیروی انتظامی بر اماکن عمومی به ویژه اماکن ورزشی بیان کرد.

کرم ‏الله صیادی ضمن حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی در ورزش، نکاتی در زمینه موارد امنیتی و نظارتی در زمان فعالیت و حتی بعد از فعالیت عنوان کرد.

همچنین حاضران در جلسه از مشکلات خود سخن گفتند و به مواردی از جمله افزایش نرخ قبوض مصرفی آب، برق، گاز، مشکلات بیمه تأمین اجتماعی کارکنان، عدم حمایت از قهرمانان و ورزشکاران نامی در اعزام آنها به مسابقات مختلف ورزشی، بازپرداخت وامهای دریافتی از بانکهای عامل، نبود هیئت بولینگ و بیلیارد در بخش مرکزی تهران و معرفی سه باشگاه برتر بخش مرکزی در پایان سال اشاره شد.