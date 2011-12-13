واکنش ها به سفر مالکی به آمریکا؛ از انتقادها تا موضع پارلمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های خارجی، نوری المالکی در حالی که 2 هفته تا پایان حضور نظامیان آمریکایی در عراق باقی مانده است در سفری رسمی و 2 روزه وارد واشنگتن شد و شب گذشته با باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا دیدار و گفتگو کرد.

دو طرف در این دیدار که در کاخ سفید انجام شد درباره پایان حضور نیروهای آمریکایی درعراق و از سرگیری روابط عادی و مستقل پس از سال 2011 با یکدیگر رایزنی کردند.

سفر مالکی به آمریکا با واکنش های مختلفی از سوی گروه ها و شخصیت های عراقی مواجه شده است. مقتدی صدر در این رابطه از سفر نخست وزیر عراق به واشنگتن در شرایط کنونی به شدت انتقاد کرد.

وی افزود: مقامات آمریکایی تقلا می کنند در جریان سفر مالکی به واشنگتن وی را به اعطای مصونیت قضایی به نیروهای آمریکایی مسئول آموزش به عراقی ها اقناع کنند.

صدر همچنین از مالکی خواست که به جای دیدار با مسئولان آمریکا و خانواده های نظامیان کشته و زخمی شده در حمله آمریکا به عراق با مهاجران عراقی در این کشور دیدار کند.

در همین راستا "مها الدوری" یکی از نمایندگان پارلمانی جریان صدر نیز به شدت از سفر نخست وزیرعراق به آمریکا انتقاد و از احتمال تسلیم عراق در برابر فشارهای مقامات آمریکایی برای اخذ مصونیت قضایی برای نیروهای آمریکایی در عراق به شدت ابراز نگرانی کرد.

وی افزود: ما از مالکی خواستیم از سفر به آمریکا چشم پوشی کند چرا که به اعتقاد ما خروج نظامیان آمریکایی هنوز به طور کامل و نهایی صورت نگرفته است.

اظهارات نمایندگان جریان صدر درباره مصونیت قضایی نظامیان آمریکایی در حالی مطرح می شود که "اسامه النجیفی" رئیس پارلمان عراق از احتمال موافقت پارلمان با اعطای مصونیت قضایی جزئی به نیروهای آمریکایی مسئول آموزش به عراقی ها خبر داده است.

به گفته وی، مصونیت قضایی به نظامیان آمریکایی به صورت کامل نخواهد بود و تنها زمینه را برای توافق جدید دولت عراق و آمریکا درباره چگونگی فعالیت نیروهای آمریکایی مسئول آموزش به عراقی ها را فراهم خواهد کرد.

هرچند اعلام شده همکاری استراتژیک و امنیتی مهمترین محور مذاکرات مالکی و مقامات واشنگتن است اما تشویق دولت عراق به اعطای مصونیت قضایی به نیروهای آموزشی آمریکا که تحت عنوان کارمند سفارت در عراق فعالیت خواهند کرد مهمترین هدف واشنگتن محسوب می شود.