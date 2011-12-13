تلفات انفجار فولاد غدیر به 10 نفر رسید/ مهر تنها بدرقه کننده دهمین کشته حادثه

علی سلیمان ‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امروز دو نفر از مصدومان به دلیل شدت جراحات وارده و سوختگی 100 درصدی جان خود را از دست دادند و به این ترتیب آمار کشته ‌شدگان به 10 نفر رسید.

وی ادامه داد: از مجروحان این حادثه دو نفر سرپایی مداوا و ترخیص شدند در حالی که دو مصدوم دیگر دچار سوختگی 45 درصد و هفت نفر از آنان نیز دچار سوختگی 100 درصد شده ‌اند.

خانواده عابدینی در حال تحویل گرفتن جسد از بیمارستان سوانح سوختگی یزد

وی اسامی کشته شدگان این حادثه را عدنان عزیزی، عبدالحمید صادقی، مصیب کریمی‌ راد، مراد خالق‌ پور، ایرج مهاجری، ولی محمدی، رحم‌ الدین نورزهی، خدارحم اولیازهی، محمد ایزدی و هاشم عابدینی اعلام کرد.

خانواده الیگودرزی، پیکر سوخته هاشم عابدینی را به پزشکی قانونی منتقل می کنند

حال عمومی سایر مصدومان نیز به هیچ وجه مساعد نیست و شنیده‌ ها حاکی از آن است که این مصدومان در بخش ویژه نگهداری نمی ‌شوند.

عکاس و خبرنگار مهر امروز در بیمارستان سوانح سوختگی حاضر شدند و دقیقا زمانی که کشته شده دهم این حادثه در حال انتقال به آمبولانس بود، با خانواده وی گفتگو کردند.

پیکر هاشم عابدنیی دهمین کشته شده حادثه انفجار فولاد یزد

به رغم ممانعت مسئولان، عکاس خبرگزاری مهر امروز وارد بیمارستان سوانح سوختگی یزد شد که عکسهای آن تا دقایقی دیگر بر روی خروجی مهر قرار خواهد گرفت.

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عکس: مسعود ساکی