ساماندهی مشاغل آلاینده در گرگان فراموش نشود

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر گرزین بعد از ظهر سه شنبه در جلسه شورای سلامت شهرستان گرگان ضمن تشکر از دستگاه های ذیربط در برخورد سد معبر مزاحمت خیابانی و دست فروشان استمرار این اقدام را خواستار شد.



وی افزود: بنا به نیاز متقاضیان، شورای شهر و شهرداری با نظارت بهداشت مکان مناسبی را برای عرضه فرآورده های کشاورزی فراهم تا زمینه اشتغال سالم، نظارت و کنترل صورت پذیرد.



فرماندار و رئیس شورای سلامت شهرستان گفت: کشتن دام و طیور در معابر خارج از کشتار گاه ممنوع بوده و دستگاه های ناظر با متخلفین برخورد کنند.

گرزین افزود: رابطان سلامت دستگاه های اجرایی باید معرفی و کارت سلامت شاغلان که به بخش خصوصی واگذار شده صادر شود.



وی بیان داشت: آموزش مهارتهای زندگی بصورت جدی در سطح ادارات و نهادها برای شاغلان هر سه ماه با نظارت و کنترل بهداشت و درمان اجرا خواهد شد.