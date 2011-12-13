حسین حقایق درگذشت

علی آذری از گویندگان رادیو فرهنگ درباره فعالیت های این پیشکوست عرصه گزارشگری کشور گفت: حسین حقایق پیش از انقلاب اسلامی فعالیت خود را به عنوان گزارشگر در رادیو آغاز کرد و از سال 63 نیز دربرنامه فرهنگ مردم گزارشگری کرد.



وی افزود: حسین حقایق بیشتر وقت خود را با عزیمت به مناطق مختلف برای تهیه گزارش صرف کرد.



آذری ادامه داد: گزارش های مردمی این مرحوم زبانرد مردم بوده و درنوع خود بی نظیر بوده است.



حسین حقایق شب گذشته فوت کرد و ظهر امروز در بهشت سکینه کرج به خاک سپرده شد.

