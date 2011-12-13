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۲۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۰۶

حسین حقایق درگذشت

حسین حقایق درگذشت

کرج - خبرگزاری مهر: حسین حقایق از گزارشگران پیشکسوت رادیو شب گذشته درگذشت و ظهر امروز در بهشت سکینه کرج آرام گرفت.

علی آذری از گویندگان رادیو فرهنگ درباره فعالیت های این پیشکوست عرصه گزارشگری کشور  گفت: حسین حقایق پیش از انقلاب اسلامی فعالیت خود را به عنوان گزارشگر در رادیو آغاز کرد و از سال 63 نیز دربرنامه فرهنگ مردم گزارشگری کرد.

وی افزود: حسین حقایق بیشتر وقت خود را با عزیمت به مناطق مختلف برای تهیه گزارش صرف کرد.

آذری ادامه داد: گزارش های مردمی این مرحوم  زبانرد مردم بوده و درنوع خود بی نظیر بوده است.

حسین حقایق شب گذشته فوت کرد و ظهر امروز در بهشت سکینه کرج به خاک سپرده شد. 
 

کد مطلب 1482747

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