طرح مکانیزه ابلاغ و مدارک قضائی در کرمان اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد صادق شجاعی گفت: در راستای تحقق مکانیزه کردن روند دادرسی و کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها و همچنین اجرایی کردن نرم افزار مدیریت سیستم در تمامی امور طرح ارسال ابلاغ و اوراق الکترونیکی در سطح استان کرمان اجرائی شد.

شجاعی ابراز داشت: با اجرای این طرح ارسال ابلاغ و اوراق قضائی از حوزه های قضائی به حوزه های دیگر استان کمتر از یک دقیقه انجام خواهد شد.

وی گفت: 45 درصد تجدید وقت دادرسی ها مربوط به تاخیر در ابلاغ ها است.

این مسئول قضایی اظهار داشت: با اجرای این طرح از تجدید اوقات رسیدگی به پرونده ها که مربوط به مشکلات امر ابلاغ اوراق بوده جلوگیری خواهد شد.

