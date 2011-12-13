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۲۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۳۱

شجاعی خبر داد:

طرح مکانیزه ابلاغ و مدارک قضائی در کرمان اجرا شد

طرح مکانیزه ابلاغ و مدارک قضائی در کرمان اجرا شد

کرمان - خبرگزاری مهر: معاون قضائی و توسعه و برنامه ریزی دادگستری استان کرمان از اجرای طرح مکانیزه ابلاغ و اوراق قضائی در سطح این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد صادق شجاعی گفت: در راستای تحقق مکانیزه کردن روند دادرسی و کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها و همچنین اجرایی کردن نرم افزار مدیریت سیستم در تمامی امور طرح ارسال ابلاغ و اوراق الکترونیکی در سطح استان کرمان اجرائی شد.
 
شجاعی ابراز داشت: با اجرای این طرح ارسال ابلاغ و اوراق قضائی از حوزه های قضائی به حوزه های دیگر استان کمتر از یک دقیقه انجام خواهد شد.
 
وی گفت: 45 درصد تجدید وقت دادرسی ها مربوط به تاخیر در ابلاغ ها است.
 
این مسئول قضایی اظهار داشت: با اجرای این طرح از تجدید اوقات رسیدگی به پرونده ها  که مربوط به مشکلات امر ابلاغ اوراق بوده جلوگیری خواهد شد.
 
کد مطلب 1482750

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