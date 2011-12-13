350 کیلومتر بزرگراه در هرمزگان در حال ساخت است

به گزارش خبرنگار مهر، خداداد مقبلی ظهر سه شنبه در دیدار اعضای شورای حمل و نقل استان با نماینده ولی فقیه در هرمزگان گفت: به واسطه موقعیت جغرافیایی هرمزگان تمام بخشهای وزارت راه در آن فعال هستند.

مقبلی توسعه بزرگراهها را از سیاستهای راهبردی وزارت راه برشمرد و افزود: در پنج سال گذشته 400 کیلومتر بزرگراه در استان احداث شده و اکنون نیز 350 کیلومتر در حال احداث است.

وی بهسازی و ارتقای محورهای روستایی را از دیگر برنامه های اجرایی راه و ترابری اعلام و اظهار داشت: بهسازی محورهای شرقی استان و تبدیل راههای درجه دو به اصلی هم اکنون در حال اجرا است و 176 کیلومتر تاکنون عملیات بهسازی صورت گرفته است.

مقبلی در پایان تسهیل شرایط حمل و نقل در بخش بار و مسافر از طریق جاده را جزو سیاستهای کلان حوزه راه عنوان کرد و گفت: بافعالیتهای صورت گرفته دیگر عبور و مرور ایمن در محورهای در هر شرایطی امکان پذیر شده و مسدود شدن راه معنی ندارد.

لزوم تبین جایگاه والای تلاشگران عرصه حمل و نقل به جامعه

نماینده ولی فقیه در هرمزگان بیان داشت: جایگاه والای کسانی که حرکت جامعه به فعالیت آنها ارتباط دارد باید به آحاد مردم شناسانده شود.

آیت الله غلامعلی نعیم آبادی در این دیدار ضمن ابراز رضایت از فعالیت های صورت گرفته در این بخش بر لزوم جدیت و تلاش در راستای تسهیل خدمات به مردم تاکید کرد.

نماینده ولی فقیه در استان به کارهای بزرگ عمرانی پس از انقلاب در سراسر کشور و هرمزگان اشاره و افزود: در گذشته راههای مواصلاتی و حتی خیابانهای شهرهای بزرگ دچار مشکل بوده اما امروز با همت دولتهای پس از انقلاب راههای ارتباطی گسترده احداث شده است.

آیت الله نعیم آبادی آینده کشور را به روبه رشد و توسعه دانست و اظهار داشت: توسعه خطوط مواصلاتی در تمامی بخشها مقرون به صرفه و دارای مزیت اقتصادی است از این رو بایدسرمایه گذاری بیشتری در این بخش انجام شود.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس خبرگان رهبری تحریم دشمنان علیه کشورمان راکاغذی و بی اثر دانست و تصریح کرد: ظرفیت های ایران اسلامی آن قدر بالاست که سرمایه گذاران نمی توانند از سود حاصل از فعالیت در ایران چشم پوشی کنند از این رو فعالان اقتصادی کشورهای تحریم کننده همچنان به کار و سرمایه گذاری در ایران علاقمندان هستند.

آیت الله نعیم آبادی مزیتهای طبیعی و خدا دادی کشور رانعمت الهی بر شمرد و از مسولان خواست با قدر شناسی برای احیا و بهره برداری هر چه بیشتر از آنها تلاش کنند.

وی رانندگان را از زحمتکش ترین افراد جامعه دانست و بر لزوم فرهنگ سازی با هدف معرفی خدمات شایسته این قشر و حفظ جایگاه و رعایت حرمت آنهاتاکید کرد.