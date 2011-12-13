به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد حسین موسیپور در دیدار مدیرعامل مؤسسه جامعه القران کریم با اشاره به تاثیر کلام نورانی وحی در تامین سلامت روحی و معنوی جامعه گفت: ترویج و گسترش فعالیتهای قرانی و انس و الفت با کلام خدا، جامعه را در برابر انواع آفات و خطرات فرهنگی مصون خواهد کرد.
وی با قدردانی از تلاشهای مؤسسات فعال در زمینه آموزش و ترویج قران به ویژه جامعه القران کریم افزود: موسسات قرانی برای توسعه فعالیتهای خود، باید از همه ظرفیتها و امکانات به ویژه ظرفیت خیرین استفاده کنند.
استاندار قم با اشاره به مسائل و نیازهای فرهنگی مناطق محروم و حاشیهای شهر تصریح کرد: پرداختن به کارهای فرهنگی و قرآنی در محلههای محروم یکی از نیازهای اصلی این مناطق محسوب میشود و موسسههای فعال در این زمینه میتوانند بخشی از برنامههای خود را در این مناطق متمرکز و اجرا کنند.
موسیپور ایجاد زمینههای ارتباط عمیق و ماندگار نسل جوان با قرآن را ضروری دانست و تاکید کرد: رونق مجالس و محافل معنوی و قرآنی باعث نورانیت فضای جامعه میشود.
در این دیدار حجت الاسلام سید محمد مهدی طباطبایی موسس جامعه القران الکریم گزارشی از برنامهها و فعالیتهای این مؤسسه ارائه کرد.
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