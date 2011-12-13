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۲۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۱۵

استاندار قم تاکید کرد:

ایجاد زمینه‌های ارتباط نسل جوان با قرآن

ایجاد زمینه‌های ارتباط نسل جوان با قرآن

قم - خبرگزاری مهر: استاندار قم بر لزوم ایجاد زمینه‌های ارتباط و پیوند عمیق و ماندگار نسل جوان با قرآن و آموزه‌های نورانی آن تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد حسین موسی‌پور در دیدار مدیرعامل مؤسسه جامعه القران کریم با اشاره به تاثیر کلام نورانی وحی در تامین سلامت روحی و معنوی جامعه گفت: ترویج و گسترش فعالیت‌های قرانی و انس و الفت با کلام خدا، جامعه را در برابر انواع آفات و خطرات فرهنگی مصون خواهد کرد.

 
وی با قدردانی از تلاش‌های مؤسسات فعال در زمینه آموزش و ترویج قران به ویژه جامعه القران کریم افزود: موسسات قرانی برای توسعه فعالیت‌های خود، باید از همه ظرفیت‌ها و امکانات به ویژه ظرفیت خیرین استفاده کنند.
 
استاندار قم با اشاره به مسائل و نیازهای فرهنگی مناطق محروم و حاشیه‌ای شهر تصریح کرد: پرداختن به کارهای فرهنگی و قرآنی در محله‌های محروم یکی از نیازهای اصلی این مناطق محسوب می‌شود و موسسه‌های فعال در این زمینه می‌توانند بخشی از برنامه‌های خود را در این مناطق متمرکز و اجرا کنند.
 
موسی‌پور ایجاد زمینه‌های ارتباط عمیق و ماندگار نسل جوان با قرآن را ضروری دانست و تاکید کرد: رونق مجالس و محافل معنوی و قرآنی باعث نورانیت فضای جامعه می‌شود.
 
در این دیدار حجت الاسلام سید محمد مهدی طباطبایی موسس جامعه القران الکریم گزارشی از برنامه‌ها و فعالیت‌های این مؤسسه ارائه کرد.
کد مطلب 1482755

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