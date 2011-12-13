زد و خورد بازیکنان چلسی و منچسترسیتی در تونل ورزشگاه

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال چلسی دوشنبه شب در تک دیدار باقیمانده از هفته پانزدهم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای انگلستان با نتیجه 2 بر یک از سد منچسترسیتی صدرنشین گذشت.

"روبرتو مانچینی"، سرمربی تیم فوتبال من سیتی گفت که بازیکنان چلسی پس از این پیروزی ارزشمند که اختلاف امتیاز تیمشان با صدرجدول را به هفت امتیاز رساند، هیجان زده شده بودند و "اشلی کول" در مرکز اتفاقات قرار داشت.

مانچینی اظهار داشت: نمی‌دانم کول چه گفته و نمی‌فهمم چرا چنین کرد اما اگر بازیکنان چلسی از این پیروزی خوشحال هستند طبیعی است، چراکه آنها یک تیم سطح بالا را شکست داده‌اند. این پیروزی برای آنها مهم بود.

این در حالی است که "آندره ویلاس بوآس"، سرمربی چلسی چنین چیزی را رد کرد. وی گفت: این واقعیت ندارد و غیرمنصفانه است. همواره برای بردهای تیم ما دردسر درست می کنند.