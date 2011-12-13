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۲۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۳۱

ونایی به مهر خبر داد:

6 هزار معلول استان مرکزی از مزایای طرح CBR بهره مند شدند

6 هزار معلول استان مرکزی از مزایای طرح CBR بهره مند شدند

اراک - خبرگزاری مهر: معاون توانبخشی بهزیستی استان مرکزی از بهره مندی 6 هزار معلول استان مرکزی از مزایای طرح CBR خبر داد.

غلامرضا ونایی با اعلام خبر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طرح CBR یا توانبخشی مبتنی بر جامعه با هدف ارائه خدمات توانبخشی به معلولین ساکن در مناطق روستایی استان مرکزی در حال اجراست.

وی ادامه داد: طرحCBR  از سال 82 در 8 شهرستان استان مرکزی به مرحله اجرا درآمده و با اجرای آن 6 هزار معلول ساکن در مناطق روستایی استان مرکزی از خدمات توانبخشی بهزیستی بهره مند شده اند.

معاون توانبخشی بهزیستی استان مرکزی گفت: معلولان روستایی شهرستان های زرندیه، کمیجان و خنداب نیز به محض تامین اعتبارات مورد نیاز از مزایای این طرح بهره مند خواهند شد.

ونایی یادآور شد: با اجرای طرح  CBRمعلولین روستایی استان مرکزی از 6 خدمت توانبخشی بهزیستی استان مرکزی اعم از آموزش خانواده، آموزش خارج از خانوادهف وسایل توانبخشی، کمک های موردی، اشتغال و ارجاع به مراکز توانبخشی بهره مند می شوند.

کد مطلب 1482757

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