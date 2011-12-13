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۲۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۴۲

کنگره آمریکا با بودجه 662 میلیارد دلاری پنتاگون موافقت کرد

کنگره آمریکا با بودجه 662 میلیارد دلاری پنتاگون موافقت کرد

سنا و مجلس نمایندگان آمریکا موافقت ضمنی خود را با بودجه 662 میلیارد دلاری پنتاگون اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، به احتمال زیاد کنگره آمریکا در روزهای آینده بودجه 662 میلیارد دلاری پنتاگون را تصویب و آن را به کاخ سفید ارسال می کند.

هر چند در ماه های گذشته تنشهایی درباره تصویب این بودجه میان دولت و کنگره ایجاد شده بود اما سنا و مجلس نمایندگان امیدوارند که این رقم با موافقت اوباما مواجه شده و رئیس جمهور آن را وتو نکند.

به موجب این بودجه 662 میلیارد دلار برای هزینه های نظامیان آمریکایی، سیستم های تسلیحاتی، برنامه های امنیت ملی بویژه در وزارت انرژی و جنگ های عراق و افغانستان صرف می شود.    

این بودجه 27 میلیارد دلار کمتر از بودجه ای است که اوباما آن را درخواست کرده بود و همچنین 47 میلیارد دلار نیز کمتر از بودجه دفاعی سال گذشته این کشور محسوب می شود.

کد مطلب 1482759

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