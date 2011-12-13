آمادگی ایران و افغانستان برای تقویت همکاری های دفاعی و نظامی

به گزارش خبرگزاری مهر، همایون فوزی معاون وزیر دفاع افغانستان امروز با دکتر علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفتگو کرد.



صالحی در این دیدار با اشاره به مشترکات فرهنگی و تاریخی دو کشور، برگزاری اولین کمیسیون مشترک همکاریهای نظامی و دفاعی دو کشور را استمرار نقش مثبت ایران در کمک به افغانستان در تامین امنیت این کشور عنوان کرد و آمادگی کشورمان را برای تقویت همکاریهای دفاعی از طریق آموزش نیروهای افغانستان اعلام کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان ضمن اشاره به ورود هواپیمای جاسوسی آمریکا به کشورمان از طریق مرزهای شرقی، امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت ما درتامین و صیانت از امنیت ملی کشورمان جدی هستیم.



صالحی وجود پایگاههای نظامی خارجی در منطقه را عامل بی ثباتی منطقه دانست و با بیان اینکه ما به توان و اراده نیروهای افغانستان در تامین امنیت کشورمان ایمان داریم مخالفت کشورمان را با امضای هر پیمانی که به ابقای پایگاههای نظامی آمریکا در افغانستان منجر شود اعلام کرد.



صالحی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران خود را متعهد به کمک به افغانستان برای تامین امنیت و رفاه این کشور می داند اظهار داشت : بر همین اساس و به خاطر ملت و دولت افغانستان در اجلاس بن 2 شرکت کردیم.



معاون وزیر دفاع افغانستان نیز در این دیدار با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در طول سالهای گذشته بانگاه مثبت وصادقانه به دولت و ملت افغانستان کمک کرده است از حضور جدی کشورمان در نشست های مربوط به افغانستان بویژه در نشست های استانبول و بن 2 تقدیر کرد. وی با اشاره به اینکه امنیت ایران و افغانستان به هم گره خورده است اظهار داشت جمهوری اسلامی ایران از دوستان خوب ماست و ما اجازه نمی دهیم که ازخاک افغانستان تهدیدی متوجه ایران گردد.



معاون وزیر دفاع افغانستان با اشاره به برگزاری اولین کمیسیون مشترک همکاریهای نظامی و دفاعی دو کشور ، توان و تجربیات نظامی کشورمان را موردتوجه قرار داد و اظهار امیدواری کرد که همکاریهای دو کشور بیش از پیش گسترش یابد.