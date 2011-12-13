گرفتن پهپاد ضربه به آمریکا و لبیک به مقاومت است

به گزارش خبرگزاری مهر، غضنفر رکن آبادی که در مرکز مطالعات استراتژیک ”باحث“ و در جمع روسای مراکز مطالعاتی لبنانی و فلسطینی و پژوهشگران مسائل منطقه صحبت می کرد به تبیین دیدگاههای جمهوری اسلامی در خصوص تحولات جدید در کشورهای عربی، قضیه فلسطین و رویاروئی با رژیم صهیونیستی پرداخت.



سفیر جمهوری اسلامی ایران در ابتدای ورود به بحث، دستاورد تکنولوژیکی فرونشاندن هواپیمای جاسوسی آمریکا در خاک ایران را به همه حامیان مقاومت و آزادگانی که در خط ضد صهیونیستی و آمریکایی قرار دارند تبریک گفت و ضربه به طرحهای جاسوسی و خرابکاری آمریکا را لبیک دوباره ملت و رهبری ایران به مقاومت علیه استکبار جهانی عنوان داشت.



رکن آبادی در اظهارات خود به تبیین مواضع جمهوری اسلامی ایران و بندهایی از قانون اساسی کشورمان در خصوص دفاع از امت و پشتیبانی از حقوق مظلومین و مستضعفین در برابر استکبار جهانی پرداخت و گفت: حضرت امام خمینی(ره) به همه ملت‌ها و دولت‌های منطقه و فرامنطقه متذکر شدند که اسرائیل صرفا به اشغال فلسطین راضی نخواهد شد و هدفش نابودی حقوق اعراب و مسلمانان و توسعه اشغالگری در منطقه و در کلیه کشورهای عربی واسلامی می‌باشد.



وی افزود: دشمنان انقلاب اسلامی ایران در ضربه به این خط مشی توطئه‌های زیادی علیه ما به راه انداخته و با کمک برخی دوستان منطقه‌ای خود جنگ‌ها و فتنه‌ها برپا کردند تا قضیه فلسطین را به حاشیه برانند و مسائل قومی و نژادی را به نفع آمریکا و رژیم صهیونیستی برجسته سازند لیکن با سد پایدار و مستحکم ملت و رهبری ایران برخورد کرده و ناکام شدند.



سفیر جمهوری اسلامی ایران درادامه مناظره با اشاره به ضعف استراتژیک آمریکا و رژیم صهیونیستی در جهت دهی و مهار خیزش‌های اسلامی و بیداری ملت ها، آن را فرصت مهمی برشمرد تا با استفاده از آن حقوق ملت مظلوم فلسطین از اشغالگران اعاده گردد. وی بخش هایی از بیانات مقام معظم رهبری در همایش بیداری اسلامی و توطئه‌های آمریکا برای سرقت و مصادره انقلاب‌ها را قرائت نمود و گفت: منطقه درمرحله انتقالی و در مقابله با جنگ نرم آمریکایی- صهیونیستی قرار دارد و همه نخبگان ورهبران انقلابی منطقه باید هوشیاری خود را حفظ کنند و اجازه ندهند که دستاوردهای استراتژیک ناشی از سقوط مبارک و رهبران فاسد منطقه که به نفع مقاومت و ملل منطقه رقم خورده از بین برود.



در این نشست وزیر سابق لبنان عصام نعمان، ولید سکریه نماینده مجلس لبنان، سهیل ناتور از مرکز مطالعات فلسطین، ولید محمد علی از مرکز مطالعات باحث، عدنان الساحی اندیشمند لبنانی و محمد نون خبرنگار با سابقه شبکه‌های عربی هر یک به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند و به ویژه از نقش جمهوری اسلامی ایران در تقویت خط مقاومت ضد آمریکایی و صهیونیستی در منطقه و همچنین پشتیبانی از ملت و رهبری سوریه در مقابل توطئه‌های خارجی علیه این کشور تقدیر بعمل آوردند. آنان همچنین به طرح مباحث و سؤالاتی درخصوص تأثیر تحولات جاری منطقه بر قضیه فلسطین، نگاه جمهوری اسلامی ایران به تحولات منطقه و موضوع بیداری اسلامی، طرحهای آینده ایران در منطقه و کیفیت رویارویی با طرحهای آمریکایی و رژیم صهیونیستی پرداختند که پاسخ مقتضی ارائه گردید.