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۲۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۴۹

سردار رادان:

ناجا با هرگونه شیطنت در برگزاری انتخابات آتی برخورد می کند

ناجا با هرگونه شیطنت در برگزاری انتخابات آتی برخورد می کند

بجنورد - خبرگزاری مهر: جانشین فرماندهی نیروی انتظامی کشور با تاکید بر حفظ امنیت کامل در برگزاری انتخابات سال جاری گفت: ناجا با شیطنت هایی که عده ای به آن دل خوش کرده اند برخورد می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد رضا رادان ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: ناجا در راستای برقراری امنیت انتخابات، با هرگونه ناامنی و شیطنت احتمالی قاطعانه برخورد خواهد کرد و در این راستا به وظایف قانونی خود عمل می کند.

وی تصریح کرد: ساز و کارهای تامین امنیت در انتخابات آتی کاملا تعیین شده و در راستای برگزاری انتخاباتی سالم و در شآن مردم کشورمان اجرایی می شود.

وی اضافه کرد: نیروی انتظامی تمام توان خود را برای برگزاری انتخابات به کار گرفته است و تمام ساز و کارهای امنیتی از قبل امتحان شده است.

وی در ادامه به بررسی های پلیس اینتر پل در خصوص تهدیداتی که اخیرا از سوی دو نفر متوجه یکی از فرماندهان نظام جمهوری اسلامی ایران شده است نیز گفت: مراحل قانونی تعقیب این دو نفر در حوزه پلیس بین الملل انجام شده است و منتظر اقدمات بعدی در این خصوص هستیم.

کد مطلب 1482765

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