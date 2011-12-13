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۲۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۳۶

ششمین دوره/

99 فیلم در جشنواره پروین اعتصامی رقابت می‌کنند

99 فیلم در جشنواره پروین اعتصامی رقابت می‌کنند

هیات انتخاب جشنواره پروین اعتصامی 99 فیلم راه یافته به بخش مسابقه ششمین جشنواره پروین اعتصامی را معرفی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دوره که بیش از 900 اثر از سراسر کشور در بخش‌های مختلف داستانی، پویانمایی، تجربی و مستند توسط هنرمندان و فعالان این حوزه به دفتر جشنواره ارسال شده بود توسط هیات انتخاب متشکل از پریوش نظریه، سیدناصر هاشم‌زاده، علی درخشی به ریاست محمدرضا اصلانی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و 99 فیلم برای حضور در بخش رقابتی جشنواره انتخاب شد.

بنابراین این گزارش تعداد آثار منتخب در بخش‌های مختلف بدین شرح اعلام می‌شود:
در بخش مسابقه نیلوفر زرین 82 فیلم شامل 29 اثر داستانی، 20 اثر پویانمایی، 13 اثر تجربی و 19 اثر مستند انتخاب شد. همچنین در بخش مسابقه ویژه که شامل فیلم های داستانی و مستند است 10 اثر داستانی و 8 اثر مستند به بخش مسابقه جشنواره راه یافتند.

ششمین جشنواره ملی و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم پروین اعتصامی با رویکرد "حجاب و نقش زن در تحکیم خانواده" از 12 تا 16 دی ماه سال جاری در تهران برگزار می‌شود.
 

کد مطلب 1482766

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