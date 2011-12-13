به گزارش خبرگزاری مهر، در این دوره که بیش از 900 اثر از سراسر کشور در بخش‌های مختلف داستانی، پویانمایی، تجربی و مستند توسط هنرمندان و فعالان این حوزه به دفتر جشنواره ارسال شده بود توسط هیات انتخاب متشکل از پریوش نظریه، سیدناصر هاشم‌زاده، علی درخشی به ریاست محمدرضا اصلانی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و 99 فیلم برای حضور در بخش رقابتی جشنواره انتخاب شد.

بنابراین این گزارش تعداد آثار منتخب در بخش‌های مختلف بدین شرح اعلام می‌شود:

در بخش مسابقه نیلوفر زرین 82 فیلم شامل 29 اثر داستانی، 20 اثر پویانمایی، 13 اثر تجربی و 19 اثر مستند انتخاب شد. همچنین در بخش مسابقه ویژه که شامل فیلم های داستانی و مستند است 10 اثر داستانی و 8 اثر مستند به بخش مسابقه جشنواره راه یافتند.

ششمین جشنواره ملی و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم پروین اعتصامی با رویکرد "حجاب و نقش زن در تحکیم خانواده" از 12 تا 16 دی ماه سال جاری در تهران برگزار می‌شود.

