هرمزگان به مرکز اشاعه فرهنگ اهل بیت (ع) تبدیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی مریدی زاده با اعلام برگزاری نخستین همایش ملی انوار عرفانی، اخلاقی امام سجاد (ع) در بندرعباس، اظهارداشت: جمعی از دوستداران به اسلام و نظام با هدف ترویج فرهنگ اهل بیت (ع) گردهم آمده اند تا نخستین همایش ملی انوار عرفانی، اخلاقی امام سجاد (ع) را 30 آذر ماه در بندرعباس برگزار کنند.

دبیر نخستین جشنواره ملی انوار عرفانی و اخلاقی امام سجاد (ع) عنوان کرد: متاسفانه طی قرون و سالهای متمادی کمتر به ابعاد مختلف زندگی و شخصیت امام سجاد (ع) پرداخته شده و آنچنان باید و شاید نتوانسته ایم این امام همام و برجسته را به جامعه معرفی کنیم و هم اکنون زمان آن فرا رسیده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان تصریح کرد: زندگی و شخصیت امام سجاد (ع) سرشار از نکات مهم و آموزنده است و بلاخص صحیفه سجادیه که به عنوان یک اثر جاودان مملو از مطالب و معارف آسمانی و الهی است و نقش وی در تداوم اسلام بر هیچکس پوشیده نیست.

وی افزود: مردم هرمزگان از ابتدا دوستدار اهل بیت (ع) و امامان معصوم بوده اند و با توجه به ارادت خاص هرمزگانی ها به امام سجاد (ع)و گسترش برنامه های مرتبط با این موضوع در آینده ای نه چندان دور شاهد مرکزیت هرمزگان در اشاعه فرهنگ اهل بیت (ع) و بالاخص امام سجاد (ع) خواهیم بود.

مریدی زاده در ادامه به برنامه های همایش در 30 آذرماه اشاره کرد و گفت: در این همایش علاوه بر حضور اقشار مختلف مردم ، جمعی از بزرگترین شخصیتهای دینی، فرهنگی، اساتید دانشگاه، محققان و ... از سراسر کشور حضور خواهند داشت و از برترین مقالات و پژوهشها تقدیر به عمل خواهد آمد.

دبیر نخستین همایش ملی انوار عرفانی، اخلاقی امام سجاد (ع) افزود: در خصوص برگزاری این همایش با اکثر مراجع عالیقدر صحبت و پیام و رهنمودهای آنها دریافت و در زمان برگزاری جشنواره ارائه خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان مکان برگزاری جشنواره را سالن برق منطقه ای معرفی کرد و افزود: سعی کرده ایم برگزاری جشنواره محدود به شهر بندرعباس نباشد و با هماهنگیهای صورت گرفته به صورت همزمان برنامه های متنوع در شهرستان های استان نیز برگزار خواهد شد .