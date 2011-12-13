درگیریها در لیبی از سر گرفته شد/ 4 نفر کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه میدل ایست آنلاین، در درگیری میان انقلابیون الزنتان با افراد قبیله "المشاشیه" در شهر "الشقیقه" در جنوب غرب طرابلس چهار نفر کشته شدند.

"الجیلانی سالم" عضو انقلابیون الزنتان گفت: المشاشیه با موشک ما را مورد هدف قرار دادند و ما نیز با موشکهای گراد به حملات آنها پاسخ دادیم.

از سوی دیگر "فرج المشایی" یکی از افراد قبیله المشاشیه بیان کرد: درگیری ها زمانی آغاز شد که فردی در برابر منزلش کشته شد و انقلابیون الزنتان محدودیتهایی برای عبور و مرور ما ایجاد کردند.

وی افزود: در اثر حملات موشکی انقلابیون الزنتان چهار نفر کشته و 15 نفر دیگر زخمی شده اند. توازنی وجود ندارد زیرا ما فقط سلاح سبک در اختیار داریم.

شایان ذکر است که اخیرا درگیری هایی میان انقلابیون الزنتان با ارتش ملی در طرابلس رخ داده بود که با میانجیگری مقامات ارشد شورای انتقالی برطرف شد.