اميني: جبهه مشاركت و سازمان مجاهدين با مطرح كردن معين فقط مي خواهند پرستيژ حزبي خود را حفظ كنند

پرويز اميني سخنگوي اتحاديه انجمن اسلامي دانشجويان مستقل دانشگاهها در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" گفت : ورود انجمن اسلامي دانشجويان مستقل به انتخابات براساس گفتمان عدالت براي پاسخگويي به كارآمدي نظام است كه اضلاع اين گفتمان را مبارزه جدي با مفاسد اقتصادي، اداري، پاسخگو كردن حاكميت به مردم و جنبش نرم افزاري و توليد علم بومي تشكيل مي دهد.

وي با بيان ديدارهايي كه انجمن اسلامي مستقل با شخصيت هاي سياسي كشور و كانديداهاي احتمالي داشته است افزود:از كانديداهاي رياست جمهوري براساس توانايي ارتقاء سطح مشاركت مردم درانتخابات، بازتوليد و فراگيري نظري گفتمان عدالت و نزديكي با ديدگاه ها و شاخص هاي اين اتحاديه جهت حضور در انتخابات دعوت مي كنيم .

اميني با بيان اين نكته كه خط قرمز گروه هاي درون نظام عمل به وظيفه مهم حداكثرسازي مشاركت مردم در انتخابات است و با اشاره به كانديداهاي احتمالي جبهه دوم خرداد و مصطفي معين كه حزب مشاركت و سازمان مجاهدين از وي جهت حضور در انتخابات حمايت كرده اند، گفت : كارنامه مديريت معين در ساختار وزارت علوم ثابت كرد كه وي شخصيت توانايي نداشته و از ظرفيت پايداري پاييني در مواجهه با چالشها برخوردار است.

وي دليل اصلي اعلام حمايت مشاركت و مجاهدين از معين را، تداركاتچي كردن وي از سوي اين دو حزب در جهت اهدافشان دانست و گفت : سابقه مديريتي وي در وزارت علوم اين مساله را ثابت كرده است و سران اين دو حزب تلاش مي كنند بار ديگر وي را تداركاتچي احزاب متبوعشان قرار دهند.

سخنگوي اتحاديه انجمن اسلامي دانشجويان مستقل با اشاره به اين كه تاثير گذاري مهدي كروبي در ميان گروه هاي دوم خردادي بيشتر از ساير كانديداها به ويژه معين است، خاطرنشان كرد : علت اين كه سران دو حزب مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي از كانديداتوري كروبي حمايت نمي كنند به خاطر اين است كه كروبي دوست ندارد تداركاتچي آنها باشد و كارنامه وي در مجلس ششم هم اين موضوع را ثابت كرد.