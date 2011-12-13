رونمایی از خودروی هیبریدی ساخته شده توسط دانشجویان پرندی

به گزارش خبرنگار مهر، در اولین روز از هفته پژوهش مراسمی با حضور پرشور استادان، کارکنان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند در سالن اجتماعات علامه طباطبایی این واحد برگزار شد.

بخش مهم این مراسم، رونمایی از خودروی هیبریدی ساخته شده توسط دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند بود که در این قسمت دست اندرکاران و دانشجویان به تشریح مراحل ساخت و تولید این خودرو پرداختند.

سازندگان این خودرو با اشاره به نقش و حضور موثر مهندس جعفری استاد راهنمای این پروژه در به ثمر رسیدن این خودرو بیان داشتند: با وجود جوان بودن دانشگاه این دانشجویان، خودروسازان پرند توانستند در میان 56 دانشگاه طراز اول ایران به جایگاه پانزدهم مسابقات طراحی و ساخت خودرو در سال 89 دست پیدا کنند.

در پایان این مراسم از کلیه دست اندرکاران این پروژه قدردانی به عمل آمد.

در ابتدای این مراسم دکتر کیانی قائم مقام و معاون اداری و مالی دانشگاه ضمن عرض تسلیت ایام سوگواری اباعبدالله الحسین (ع) آغاز هفته پژوهش را به تمامی دانشجویان، استادان و کارکنان دانشگاه ازاد اسلامی واحد پرند تبریک گفت.