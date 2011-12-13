نیروی انتظامی در احیای عفاف و حجاب نقش بسزایی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله حبیب الله مهمان نواز ظهر سه شنبه در همایش ملی عفاف، حجاب و امیت فردی و اجتماعی اظهار داشت: تمام دستگاه هایی اجرایی باید نسبت به مسئله عفاف و حجاب در جامعه احساس مسئولیت کنند تا دوباره به ادبیات و فرهنگ اصیل اسلامی برگردیم.

وی توجه به منابع دینی که در راس آن قران کریم قرار دارد را در احیای عفاف و حجاب در جامعه ضروری خواند.

استاندار خراسان شمالی نیز در این همایش با تاکید بر رعایت حدود الهی در توجه به مسائل عفاف و حجاب در جامعه، اظهار داشت: رعایت عفاف و حجاب در جامعه محدودیت نیست و اگر در این زمینه امر به معروف و نهی از منکر نیز صورت می گیرد از باب محبت است و تجاوز به حقوق افراد نیست.

وی تصریح کرد: عاملان اجرایی امر به معروف و نهی از منکر باید حدود الهی را رعایت کنند و نحوه برخورد آنها با افراد جامعه باید به گونه ای باشد که اثر گذاری بیشتری داشته باشد.

وی ادامه داد: خراسان شمالی با همدلی دستگاه های اجرایی استان، استانی پیشرو در رعایت عفاف و حجاب بوده است و از میان 40 شهرستان شاخص در کشور به عنوان شهر نمونه در اجرای امر به معروف و نهی از منکر انتخاب شده است.