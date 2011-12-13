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۲۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۵۵

چهار پارک تا پایان سال جاری در کرج به بهره برداری می رسد

چهار پارک تا پایان سال جاری در کرج به بهره برداری می رسد

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج از افتتاح و بهره برداری چهار پارک در نقاط مختلف این کلانشهر با اعتباری بالغ بر 35 میلیارد ریال طی سه ماه آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس زارع اظهار داشت: طی شش ماه اول سال جاری با اختصاص اعتبارات مورد نیاز، عملیات احداث، بازسازی و بهسازی پارک در نقاط مختلف کلانشهر کرج از سوی این سازمان انجام شد.

وی افزود: در این راستا با افتتاح پارک و بوستان در مناطق 12 گانه کلانشهر کرج، میزان سرانه فضای سبز افزایش یافت که در این زمینه نیز برنامه ریزی های لازم برای احداث پارک و مراکز دارای فضای سبز نیز انجام شده است.
 
این مسئول عنوان کرد: طبق برنامه ریزی، تا پایان سال جاری عملیات احداث چهار پارک در مناطق این کلانشهر به اتمام می رسد.
 
زارع ادامه داد: پارک ابن سینا در منطقه 6، فاز اول باغ ایرانی در منطقه 7، پارک استاد شهریار در منطقه 7 و پارک مردم در منطقه 5 شهرداری کرج از جمله این پارکها هستند که طی چند ماه آینده افتتاح و بهره برداری می شوند.
 
مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج اعلام کرد: برای احداث این چهار پارک،‌ اعتباری بالغ بر 35 میلیارد ریال اختصاص یافت و به وسایل و لوازم ورزشی و تندرستی تجهیز شدند.
 
وی افزود: همچنین در حال حاضر عملیات بهسازی پارکهای شهید چمران، نبوت و جهان نما نیز از سوی این سازمان در حال اجراست که تا پایان سال جاری به مرحله مطلوبی خواهد رسید.
کد مطلب 1482787

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