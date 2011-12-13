چهار پارک تا پایان سال جاری در کرج به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس زارع اظهار داشت: طی شش ماه اول سال جاری با اختصاص اعتبارات مورد نیاز، عملیات احداث، بازسازی و بهسازی پارک در نقاط مختلف کلانشهر کرج از سوی این سازمان انجام شد.

وی افزود: در این راستا با افتتاح پارک و بوستان در مناطق 12 گانه کلانشهر کرج، میزان سرانه فضای سبز افزایش یافت که در این زمینه نیز برنامه ریزی های لازم برای احداث پارک و مراکز دارای فضای سبز نیز انجام شده است.



این مسئول عنوان کرد: طبق برنامه ریزی، تا پایان سال جاری عملیات احداث چهار پارک در مناطق این کلانشهر به اتمام می رسد.



زارع ادامه داد: پارک ابن سینا در منطقه 6، فاز اول باغ ایرانی در منطقه 7، پارک استاد شهریار در منطقه 7 و پارک مردم در منطقه 5 شهرداری کرج از جمله این پارکها هستند که طی چند ماه آینده افتتاح و بهره برداری می شوند.



مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج اعلام کرد: برای احداث این چهار پارک،‌ اعتباری بالغ بر 35 میلیارد ریال اختصاص یافت و به وسایل و لوازم ورزشی و تندرستی تجهیز شدند.



وی افزود: همچنین در حال حاضر عملیات بهسازی پارکهای شهید چمران، نبوت و جهان نما نیز از سوی این سازمان در حال اجراست که تا پایان سال جاری به مرحله مطلوبی خواهد رسید.