آسیبهای غفلت از دانشگاه گریبانگیر جامعه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود مرویان حسینی بعد از ظهر سه شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در دانشگاه فردوسی مشهد از آمادگی این اداره برای همکاری مشترک فرهنگی در راستای گسترش آموزهای دینی در این دانشگاه خبر داد.

وی با بیان اینکه نهاد نمایندگی ولی فقیه هدف و کارش این است که بتواند پایگاه دین در دانشگاه باشد و از فعالیتهای دینی که در دانشگاه اتفاق می افتد حمایت کند، افزود: این نهاد حلقه وصل همه فعالان فرهنگی مسئول در داخل و خارج از دانشگاه است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی اظهار امیدواری کرد: نهاد نمایندگی با پشتیبانی سایر نهادهای فرهنگی در راستای ارائه هرچه بهتر خدمات فرهنگی به دانشجویان تلاش کند.

وی افزود: تبلیغات اسلامی آمادگی دارد فهرستی از فعالیتهای فرهنگی که در ماموریتهای این سازمان وجود دارد را ارائه کند تا متناسب با شرایط دانشگاه شکل اجرایی به خود بگیرد.

وی با اشاره به اینکه مشهد یک شهر فرهنگی است، افزود: در دانشگاه این شهر باید فعالیتهای فرهنگی مهمی انجام شود تا ثمرات آن که بالندگی دانشجویان، حفظ نظام، توسعه فرهنگ دینی در محیط دانشگاه است هر چه زودتراتفاق بیفتد.