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۲۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۷:۰۲

دوره آموزشی آشنایی با روشهای هرس در کرج برگزار شد

کرج - خبرگزاری مهر: مسئول آموزش سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج گفت: دوره آموزشی آشنایی با روشهای هرس در این کلانشهر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرجان مساعد اظهار داشت: دوره آموزشی آشنایی با روشهای هرس با هدف ارائه نکات آموزشی در این زمینه به علاقه مندان به خصوص افرادی که مراکز گلخانه ای دارند، کارگران فضای سبز و پیمانکاران برگزار شد.

وی افزود: در این دوره کارشناسان متخصص و توانمند سازمان حضور داشتند و به ارائه نکات آموزشی در این زمینه پرداختند و در پایان دوره جلسه پرسش و پاسخ نیز برگزار شد.
 
این مسئول با اشاره با حضور "ظهوری" یکی از استادان توانمند در این دوره عنوان کرد: این دوره از کلاس های آموزشی با هدف ارتقا سطح علمی و ارائه آموزش های ضمن خدمت برگزار شد که مورد استقبال شرکت کنندگان قرار گرفت.
کد مطلب 1482794

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