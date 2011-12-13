دوره آموزشی آشنایی با روشهای هرس در کرج برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرجان مساعد اظهار داشت: دوره آموزشی آشنایی با روشهای هرس با هدف ارائه نکات آموزشی در این زمینه به علاقه مندان به خصوص افرادی که مراکز گلخانه ای دارند، کارگران فضای سبز و پیمانکاران برگزار شد.

وی افزود: در این دوره کارشناسان متخصص و توانمند سازمان حضور داشتند و به ارائه نکات آموزشی در این زمینه پرداختند و در پایان دوره جلسه پرسش و پاسخ نیز برگزار شد.



این مسئول با اشاره با حضور "ظهوری" یکی از استادان توانمند در این دوره عنوان کرد: این دوره از کلاس های آموزشی با هدف ارتقا سطح علمی و ارائه آموزش های ضمن خدمت برگزار شد که مورد استقبال شرکت کنندگان قرار گرفت.