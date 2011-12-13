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۲۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۹:۲۱

در خراسان شمالی/

10 مقاله اولین همایش ملی عفاف و حجاب تقدیر شد

10 مقاله اولین همایش ملی عفاف و حجاب تقدیر شد

بجنورد - خبرگزاری مهر: 10 مقاله برگزیده اولین همایش ملی عفاف و حجاب در خراسان شمالی مورد تقدیر قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، دبیر همایش ملی عفاف و حجاب خراسان شمالی در حاشیه این مراسم اظهار داشت: 467 مقاله از 31 استان کشور به دبیرخانه این همایش ارسال شده بود که در سه مرحله مورد بازبینی قرار گرفتند.

سرهنگ محمد وطن دوست تصریح کرد: در مرحله اول 213 مقاله و در مرحله دوم 118 مقاله  و در مرحله سوم بازبینی این آثار، 10 مقاله برگزیده شد که در این همایش ارائه و مورد تقدیر قرار می گیرند.

وی اضافه کرد: 20 مقاله نیز به صورت پوستر در حاشیه همایش به نمایش گذاشته می شود.

سرهنگ وطن دوست یادآور شد: 9 مقاله پژوهشی نیز به صورت مجمع مقالات پژوهشی در قالب کتاب به چاپ رسیده است.

وی همچنین گفت: چکیده مقالات ارسالی به همایش و فصل نامه مقالات ویژه نیز به صورت کتابچه چاپ و در همایش ارائه می شود.

کد مطلب 1482795

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