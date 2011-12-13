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۲۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۳۹

گزارش خبری-تصویری/

پیرترین پادشاه جهان را بشناسید

پیرترین پادشاه جهان را بشناسید

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل : امروز سه شنبه طی مراسمی در کوالالامپور پادشاه جدید مالزی کار خود را آغاز کرد اما نکته جالب در این باره آنکه "سلطان عبدالحلیم" با 84 سال سن به عنوان پیرترین پادشاه جهان شناخته می شود.

 عبدالحلیم امروز در مراسمی رسمی که در پارلمان مالزی برگزار شد به عنوان پادشاه جدید کار خود را آغاز کرد.

 

سیستم حکومتی در مالزی بصورت سلطنتی مشروطه است که پادشاه آن برای مدت پنج سال به این سمت انتخاب می شود.

 سلطان عبدالحلیم به همراه همسر خود "همینا" در مراسم رسمی آغاز دوره پادشاهی

سلطان عبدالحلیم نخستین فردی در مالزی است که برای دومین بار به سمت پادشاهی مالزی منصوب می شود . وی پیشتر در فاصله زمانی 1970 تا 1975 پادشاه مالزی بود.

عبدالحلیم چهاردهمین پادشاه مالزی است که در سیستم سلطنتی مشروطه در این کشور روی کار می آید. عبدالحلیم جایگزین سلطان میزان زین العابدین در این سمت شده است.

"سلطان میزان زین العابدین" پادشاه قبلی مالزی و همسرش "نورزهرا" در هنگام خداحافظی از کاخ

کد مطلب 1482797

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