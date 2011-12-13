17 نفر در خراسان جنوبی بر اثر مصرف سوء مواد مخدر جان باختند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا نورس اظهارداشت: از کل فوتی های سوء مصرف مواد مخدر در هشت ماهه امسال 14 نفر مرد و سه نفر زن بوده اند.

وی با بیان اینکه 18 در صد متوفیان زن و 82 در صد آنان مرد بوده اند، بیان کرد: این در حالی است که متوفیان ناشی از اعتیاد در هشت ماهه اول سال گذشته را مردان به خود اختصاص داده است.

وی بیان داشت: بیشترین فوتی های سوء مصرف مواد در هشت ماه نخست امسال با عدد 13 نفر مربوط به شهرستان بیرجند است.

نورس تصریح کرد: شهرستان فردوس با سه فوتی و سرایان با یک فوتی در رتبه های بعدی قرار دارند.

مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی ادامه داد: تعداد کل متوفیات سوء مصرف مواد مخدر در سال گذشته 9 نفر بوده که پنج نفر آنان در نیمه اول سال و چهارنفر آنان در نیمه دوم سال جان باختند.

وی افزود: رتبه استان خراسان جنوبی در سال 1389 بین استانهای کشور از نظر تعداد متوفیان ناشی از سوء مصرف مواد مخدر 27 بوده است.

نورس از اعتیاد به عنوان مرگ خاموش یاد کرد و گفت: مواد مخدر صنعتی و روان گردان ها متاسفانه آنچنان آرام و خزنده در میان جوامع بویژه جوانان در حال گسترش است که می توان گفت سونامی عصر حاضر نه بلاهای طبیعی و حوادث غیر مترقبه بلکه این مواد مخدر صنعتی و روان گردانهاست.

وی اظهار کرد: توزیع مواد مخدر با رویکرد های استعماری و به یغما بردن استعداد های جوانان و جان و مال مردم می رود تا از آنها انسان های محجور، بیمار، طرد شده، افسرده، متوهم و فاقد کار آمدی در عرصه های مختلف تولید کند.

این مسئول بیان کرد: در چند سال اخیر با ورود مواد مخدر صنعتی، الگوی مصرف مواد از تریاک، شیره وحشیش به مصرف مواد صنعتی مانند هروئین، کراک و شیشه تغییر کرده است.

نورس عنوان کرد: مواد مخدر بر خلاف تصور عموم سریع تر از مواد سنتی اعتیاد آورند و به راحتی مصرف آن با وجود ناخالصی های سمی مرگ آور است.

وی با اشاره به اینکه در هفت ماهه نخست امسال دو هزار و 169 نفر بر اثر سوء مصرف مواد مخدر جان خود را از دست دادند، تصریح کرد: بیشترین فوتی های سوء مصرف مواد مخدر درنیمه اول امسال با عدد 595 نفر مربوط به استان تهران است.

مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی گفت: استان های کردستان و آذربایجان شرقی با هفت و بوشهر و ایلام با 9 فوتی به ترتیب کمترین میزان مرگ ناشی از سوء مصرف مواد مخدر را در سال جاری داشته اند.