  1. سیاست
  2. سایر
۲۴ دی ۱۳۸۳، ۱۷:۰۹

محبيان در گفتگو با مهر:

ولايتي به مصوبات شوراي هماهنگي تمكين مي كند

يك تحليلگر مسائل سياسي گفت : اظهارات دكتر ولايتي اعتراض ظريفي به تاخير در اعلام نام كانديدا از سوي شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب است.

دكتر اميرمحبيان درگفتگوبا خبرنگارسياسي "مهر"، با بيان اينكه برداشت اوليه اش از اظهارات علي اكبر ولايتي مبني بر حضور مستقل در انتخابات به خاطر تاخيرتصميم گيري شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب است گفت : برداشت اوليه من بروز شكاف و انشعاب در شوراي هماهنگي نيست ، دكتر ولايتي هنوز به تصميمات معقول شوراي هماهنگي اعتقاد دارد وبه آن تمكين مي كند.

محبيان با تاكيد بر اينكه درروزهاي آينده بحث روشنتر مي شود، افزود : مطلب عنوان شده از سوي ايشان اصلاح خواهد شد .
کد مطلب 148280

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها