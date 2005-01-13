ولايتي به مصوبات شوراي هماهنگي تمكين مي كند

دكتر اميرمحبيان درگفتگوبا خبرنگارسياسي "مهر"، با بيان اينكه برداشت اوليه اش از اظهارات علي اكبر ولايتي مبني بر حضور مستقل در انتخابات به خاطر تاخيرتصميم گيري شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب است گفت : برداشت اوليه من بروز شكاف و انشعاب در شوراي هماهنگي نيست ، دكتر ولايتي هنوز به تصميمات معقول شوراي هماهنگي اعتقاد دارد وبه آن تمكين مي كند.



محبيان با تاكيد بر اينكه درروزهاي آينده بحث روشنتر مي شود، افزود : مطلب عنوان شده از سوي ايشان اصلاح خواهد شد .

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