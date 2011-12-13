نشست مسئولان کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی انتخابات ساوجبلاغ برگزار شد

معاون سیاسی انتظامی فرماندارساوجبلاغ در گفتگو با خبرنگارمهرگفت: باید تمام ظرفیت تبلیغات و اطلاع رسانی شهرستان به منظور آگاهی بخشی عمومی نسبت به اهمیت حضور حداکثری مردم در انتخابات پیش رو باید مورد استفاده قرار گیرد.

پالیزگیر افزود: موضوع انتخابات در داخل و خارج از کشور اهمیت زیادی دارد و دشمنان ایران اسلامی می خواهند کشوررا ناامن جلوه دهند و برای این کار تلاش می کنند تا مسائل بی اهمیت را مهم جلوه دهند و با این روش خود تنش و نا امنی درکشور ایجاد کنند و حتی بیداری اسلامی منطقه را نیز تحت الشعاع این القائات قراردهند.

وی عنوان کرد: رسانه ها به عنوان اصلی ترین ظلع اطلاع رسانی محسوب می شوند و همگان باید در راستای تبین اهمیت و ضرورت حضور مردم در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و برگزاری پرشور آن با حضور حداکثری تلاشی مضاعف داشته باشند.

معاون سیاسی انتظامی فرماندار ساوجبلاغ ادامه داد: وظیفه شرعی و اخلاقی و قانونی ما است تا بدون طرفداری از شخص یا جریانی خاص بستر حضور حداکثری مردم را فراهم آوریم و راه سوء استفاده دشمنان انقلاب و استکبار جهانی هم چنین جیره خوارن آنها را ببندیم، در همین راستا باید با اطلاع رسانی صحیح دربین مردم شائبه های مربوطه را از بین ببریم تا مردم به حقیقت این موضوع پی ببرند که حتی برگزار کنندگان انتخابات هم خود مردم هستند

.وی ابراز کرد: اجرای مر قانون و صیانت از آرا مردم، هماهنگی دستگاههای اجرایی، اطلاع رسانی درست و تشریح و تبیین اهمیت انتخابات آتی از الزامات برگزاری انتخابات با شکوه و نمونه است.

مسئول کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات ساوجبلاغ در ادامه این جلسه به تشریح وظایف و عملکرد کارگروههای تخصصی کمیته تبلیغات ستاد انتخابات ساوجبلاغ پرداخت و بر شکل گیری کارگروه تولید محتوا در کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد شهرستان تاکید کرد.

مسئول روابط عمومی فرمانداری ساوجبلاغ نیز گفت: تنها منبع رسمی خبری انتخابات شهرستان ساوجبلاغ پورتال اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان ساوجبلاغ است و خبرنگاران جهت همکاری با ستاد و اخذ مجوز بایستی با ارائه نامه از مراجع ذیربط به ستاد انتخابات شهرستان مراجعه کنند.