دو واحد نیروگاهی سد گتوند تا پایان سال در مدار قرار می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر ابوالقاسم مظفری فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(ص) عصر امروز سه شنبه در نشست خبری در خصوص نقش قرارگاه در محرومیت زدایی از کشور اظهار داشت: ماموریت اصلی قرارگاه انجام پروژه های بزرگ، ماندگار و زیرساختی در کشور است.

وی در عین حال افزود: اما به دلیل اینکه عمق بخشی به انقلاب، مردمداری و جلب رضایت مردم جزو اهداف ما به شمار می آید به تبع در مناطقی که پروژه های بزرگ عمرانی خود را به بهره برداری می رسانیم پروژه های کوچک عمرانی مانند احداث راه، احداث پل، احداث مسجد، احداث مدرسه و سایر خدمات دیگر که مورد نیاز مردم است را نیز اجرایی می کنیم.

مظفری افزود: هم اکنون قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(ص) در محرومترین نقاط کشور مانند استان سیستان و بلوچستان ، استان خراسان جنوبی، استان کردستان و استان کهکیلویه و بویراحمد پروژه هایی را به بهره برداری رسانده به طوری که رضایت مردم را جلب کرده است.

وی تصریح کرد: در حقیقت بخشی از درآمدهای پروژه های عمرانی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(ص) را به محرومیت زدایی از کشور اختصاص داده ایم.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(ص) در ادامه در خصوص دستاوردهای این قرارگاه خاطرنشان کرد: ورود سپاه به عرصه سازندگی کشور با اجرای پروژه های بزرگ همانند پروژه های عظیم سدسازی و راهسازی همراه است.

وی افزود: به عنوان مثال احداث سد کرخه که نماد یک سد ایرانی و بومی است از سال71 توسط سپاه آغاز شد و جزو اولین سدهای بزرگ کشور است که عملیات بهره برداری از آن زودتر از سایر سدهایی که قبل از سال 71 و یا همزمان با این سد احداث شدند به بهره برداری رسید.

مظفری با بیان اینکه قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(ص) در هر زمینه ای که وارد شد توانست پروژه های منحصر به فردی را اجرا کند، احداث سد گتوند، اجرای طرح آبرسانی به حاشیه خلیج فارس (طرح کوثر) و اجرای طرح آبرسانی از سد دز به کلیه شهرهای استان خوزستان (طرح غدیر) را از جمله پروژه های بزرگ قرارگاه سازندگی خاتم (ص) در عرصه سازندگی کشور به شمار آورد.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(ص) اضافه کرد: همچنین احداث طولانی ترین خطوط گاز تحت عنوان خط لوله صلح که از عسلویه به ایرانشهر و پاکستان است نیز از دیگر پروژه های قرارگاه بوده که بخش اعظم احداث آن انجام پذیرفته است.

وی با بیان اینکه حضور قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) در عرصه سازندگی کشور را بی نیاز از پیمانکاران خارجی کرد گفت: این قرارگاه که نقش یک پیمانکار عمومی را در اجرای پروژه ها ایفا می کند توانسته در رفع بیکاری کشور نقش بسیار موثری داشته باشد.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(ص) در ادامه در خصوص تاثیر تحریم ها بر عملکرد قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) بیان داشت: موضوع تحریم ها موضوع جدیدی برای ما نیست زیرا سیاست آمریکا و کشورهایی که از دید ما استکباری عمل می کنند این است که علیه کشورهای دیگر از حربه تحریم استفاده کند.

وی خاطرنشان کرد: موضوع تحریم ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شد و طی سالهای بعد گسترش یافت به طوری که در چند ماه اخیر این تحریم ها به اوج خود رسیده است.

مظفری اضافه کرد: با این حال نمی توانم بگویم که این تحریم ها کاملا بی اثر بوده است چون ما برای انجام پروژه های خود علیرغم تحریم ها بایستی تلاش بیشتری کنیم و راهکارهای دیگری اتخاذ نماییم.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(ص) در عین حال تصریح کرد: البته به عقیده کارشناسان خودشان تحریمی که برای ایران شکننده باشد تاکنون وجود نداشته است زیرا چون حضور نیروهای خلاق و مبتکر در قرارگاه و دیگر سازمانهای اقتصادی کشورموجب بکارگیری راهکارهای تازه ای می شد که یا تحریم ها خنثی شود یا اینکه اثر آن به حداقل ممکن برسد.

وی افزود: به هر حال علیرغم اینکه قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) در نوک تحریم های کشورهای اروپایی و آمریکایی قرار داشته اما هیچگاه نگذاشته ایم که این تحریم ها مانع اجرای پروژه های ما در کشور شود و آنها را متوقف کند.

مظفری در خصوص فعالیت این قرارگاه در کشورهای دیگر نیز گفت: قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(ص) در کشورهای اسلامی که دولتشان اعلام نیاز کرده اند مانند عراق، سوریه و لبنان حضور دارد البته این حضور قرارگاه مانند سایر پیمانکاران خارجی در این کشورها است.

وی در ادامه در خصوص برنامه قرارگاه سازندگی سازندگی خاتم الانبیا(ص) برای استحصال نفت و گاز از میادین نفت و گازی که اخیرا در دریای خزر کشف شد نیز گفت: به دلیل اینکه این موضوع مربوط به چند روز گذشته است قرارگاه هنوز برنامه ای برای آن ندارد اما به لحاظ تجهیزات و امکاناتی که در آنجا داریم ممکن است در مراحل بعدی از این امکانات در جهت استحصال منابع نفت و گاز از این میادین جدید در دریای خزر استفاده شود.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(ص) در مورد ارتباط این قرارگاه با مراکز علمی و دانشگاهی کشور گفت: خوشبختانه قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(ص) در این حوزه اقدامات بسیار خوبی انجام داده است بطوری که با اکثر مراکز علمی و دانشگاهی کشور تفاهم نامه به امضا رسانده و پروژه هایی تعریف کرده است تا بتوانیم از ظرفیت های علمی دانشگاهی کشور استفاده کنیم.

وی افزود: البته در برخی موارد نیز از موضوع تفاهم نامه فراتر رفته ایم و با برخی از مراکز علمی و دانشگاهی کشور قرارداد پژوهشی برای انجام ماموریت های خود به امضا رسانده ایم.

مظفری در خصوص بهره برداری از سد گتوند گفت: فعالیت های کارگاره سد گتوند پس از آبگیری این سد به لحاظ مشکلات مالی متوقف شد و این نگرانی بوجود آمد که امکان شور شدن آب دریاچه و پائین آمدن آب کارون بعد از آبگیری بوجود بیاید لذا این مشکل را از طریق فرماندهی کل سپاه به دولت منعکس کردیم مبنی بر اینکه اگر منابع مالی این پروژه تامین نشود امکان بی کیفیت شدن آب کارون وجود خواهد داشت و خوشبختانه دولت هم به این نیازما پاسخ مثبت داد به گونه ای در دو مرحله هیئت وزیران منابع مالی خوبی را به احداث و بهره برداری از سد گتوند اختصاص دادند.

وی ضمن بیان اینکه از چند ماه گذشته فعالیت کارگاره سد گتوند را در حد رفع بحران آغاز کرده ایم، گفت: همچنین در سایر بخش های نیروگاهی این سد به شدت کار می شود تا انشاءالله بتوانیم تا پایان سال حداقل دو واحد نیروگاهی آن را در مدار قرار دهیم.

وی در ادامه در خصوص حوزه های کاری قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(ص) گفت: در حال حاضر فعالیت های این قرارگاه در 8 گروه تخصصی "حوزه سد سازی ، حوزه راه و باند، حوزه تونل سازی ، مترو و سازه های زیرزمینی، حوزه خطوط انتقال گاز و آب ، حوزه بندر و اسکله سازی، حوزه نفت و گاز و پتروشیمی و حوزه آی تی و مخابرات فعالیت می کند.

مظفری افزود: البته این 8 گروه تخصصی نقش هلدینگ را ایفا می کنند و زیرمجموعه های آنها که موسسات مختلف هستند پروژه های مختلف را اجرایی می کنند.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(ص) گفت: در صدد هستیم برنامه های قرارگاه را با میزان منابع موجود تنظیم کنیم تا بخش خصوصی هم بتواند مستقیما پروژه های مختلف را در دست بگیرد و در سازندگی کشور مشارکت داشته باشد.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(ص) با بیان اینکه ما در شاخص های زیرساختی مانند راه نسبت به کشورهایی مثل ترکیه و پاکستان عقب تر هستیم، افزود: قطعا باید با استفاده از ظرفیت های داخلی و حتی خارجی این عقب ماندگی ها را جبران کنیم.

وی در پایان با بیان اینکه عملکرد قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(ص) نسبت به سال 88 یک و نیم برابر افزایش پیدا کرده است، گفت: پیش بینی می کنیم در سال جاری عملکرد این قرارگاه نسبت به سال 89 دو برابر افزایش داشته باشد و این موضوع نشان دهنده آن است که تحریم های غرب تاثیر در عملکرد قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(ص) نداشته است.