با استعدادترین سوسک جهان

به گزارش خبرنگار مهر، این سوسک جهنده که در کیپ تاون آفریقای جنوبی کشف شده درجریان آخرین نامه های انجمن سلطنتی زیست شناسی توصیف شده است. این سوسک که حدود یک سوم اینچ طول دارد با نام علمی montistabularis Saltoblattella معرفی می شود اما به نام مستعارLeaproach معروف است و جهشها و پرش هایش با دوربین با سرعت بالا که در هر ثانیه توانایی ثبت دو هزار فریم را دارد گرفته شده است.

تجزیه و تحلیل عکس ها نشان می دهد که Leaproach خود را با یک حرکت سریع پاهای بزرگ عقبی به جلو می جهاند. در واقع عضلات این پاهای قوی مدتی قبل از آغاز جهیدن منقبض شده و انرژی زیادی را در خود ذخیره می کند که به هنگام پرش این انرژی یک مرتبه آزاد می شود. استاد جانورشناسی دانشگاه کیپ تاون و همکارانش در مقاله ای نوشته اند که جهش این جانور به اندازه ای قوی است که قادر است سوسک را 50 برابر طول بدنش به جلو براند این در حالی است که انسان در بهترین حالت تنها می تواند دو برابر طول بدنش بپرد. همچنین شتاب این سوسک در لحظه اولیه پرش برابر 2.1 متر در ثانیه است. جهش اولیه بخش اعظمی از حرکت پرش آنهاست که این سوسک را قادر می سازد تا به سرعت و چابکی در میان علفها، چمن ها و ساقه چمن ها حرکت کند. نکته قابل توجه این است که این سوسک ویژگی ها و عادات مشابه با ملخ را که در پریدن با آن رقابت می کند دارد. دو تصویر اول مربوط نوع نر این سوسک و تصویر آخر نوع ماده سوسک پرنده است.