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۲۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۷:۰۶

ستاری:

پیشوا مانور آموزشی سامانه جامع انتخابات را با موفقیت سپری کرد

پیشوا مانور آموزشی سامانه جامع انتخابات را با موفقیت سپری کرد

پیشوا - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان پیشوا اظهار داشت: این شهرستان مانور آموزشی سامانه جامع نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی را با موفقیت سپری کرده و به اتمام رساند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام ستاری افزود: مانور عملیاتی و تمرینی سامانه جامع انتخابات همزمان با سراسر کشور طی روزهای 19 و 20 آذرماه سال جاری در استانداریها، فرمانداریها و بخشداریها برگزار شد.

وی عنوان کرد: این مانور برای تعیین میزان آمادگی، بررسی کیفیت روشهای اجرایی و بالا بردن میزان آموزش و آمادگی افراد بوده است.

نماینده عالی دولت در شهرستا پیشوا ادامه داد: مانور انجام شده، گسترده و سراسری بوده و در واقع تمرینی برای انتخابات است تا اگر کم و کسری وجود دارد، برطرف شود.

وی بیان داشت: مانور انجام شده برای سنجش میزان آمادگیها انجام شده است و در این مانور تست سخت‌افزاری و نرم افزاری جامع انتخابات و همچنین توان اجرایی مدیران بررسی شده است.

وی افزود: شهرستان پیشوا از زمان آغاز این مانور فعالیت خود را شروع و بدون مشکل خاصی تا پایان روز دوم این مانور عملیاتی را به پایان رساند.

کد مطلب 1482810

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