نساجی قائم شهر به ماندگاری در لیگ امیدوار است

رضا نیکزاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: انتقال سند مالکیت باشگاه به نام مهدی پرهام و پایان یافتن مجادلاتی که در فصل اخیر مشکلات فراوانی برای تیم ایجاد کرد، آینده ای امیدوارکننده و روشن را برای این تیم ترسیم خواهد کرد.

وی بیان داشت: فوتبال ارائه شده توسط نساجی در این فصل نشان می دهد، کیفیت فنی تیم با کمترین مشکل مواجه بوده اما برخی مشکلات بیرونی که به طور عمده متاثر از کمبودهای مالی بود امکان تداوم موفقیت نساجی را سلب می کرد که امیدواریم در آینده، شاهد وجود این مشکلات نباشیم.

سرپرست تیم فوتبال نساجی قائم شهر افزود: برای دیدار با تیم نفت مسجد سلیمان از وجود هادی سهرابی و عماد قاسمی نمی توانیم به دلیل مصدوم بودن و محرومیت استفاده کنیم اما به دلیل انگیزه فراوان بازیکنان جایگزین، امیدوار به پیروزی در این مسابقه هستیم.

تیم فوتبال نساجی قائم شهر، در پایان هفته دهم لیگ دسته اول فوتبال کشور با 11 امتیاز در رده نهم جدول رده بندی گروه دوم قرار دارد.

این تیم روز جمعه در مسجد سلیمان میهمان نفت این شهر خواهد بود.

مازندران سه نماینده در لیگ دسته اول فوتبال کشور دارد.