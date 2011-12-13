نمایندگی ثبت احوال در کوهسرخ کاشمر راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی محمودی در جلسه شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی شهرستان بر اهمیت ثبت وقایع حیاتی و نیاز به آمار و اطلاعات به روز شده جمعیتی تاکید کرد.

وی افزود: باید اعضای شورا با استفاده از ظرفیت مراکزی چون خانه های بهداشت و دهیاری ها، میزان تاخیرهای موجود در ثبت واقعه وفات را به حداقل ممکن برسانند.

وی اطلاع رسانی را عنصری مهم در جلب همکاری افراد و نهادهای موثر در این حوزه عنوان و اضافه کرد: داشتن آمار صحیح از وضعیت جمعیت، امکان برنامه ریزی مطلوب از سوی مسئولان را فراهم می سازد.

حسین نیری مدیرکل ثبت احوال خراسان رضوی نیز در این جلسه با گرامیداشت سوم دی سالروز تاسیس ثبت احوال، اظهار داشت: با توجه به سیاست گذاریها و اقدامات صورت گرفته مبتنی بر این اساس، وضعیت ثبت وقایع حیاتی در استان مطلوب ارزیابی می شود.

وی صدور الکترونیکی شناسنامه در سراسر استان را از جمله اقدامات مثبت و در خور توجه اداره متبوع خود عنوان کرد.

نیری ادامه داد: با تلاشهای صورت گرفته آرشیو الکترونیکی اسناد توسط ثبت احوال فراهم و زمینه دسترسی به اطلاعات لازم سجلی توسط دستگاه های اجرایی در تمام نقاط کشور فراهم می شود.

مدیرکل ثبت احوال خراسان رضوی ابراز امیدواری کرد: با فراهم شدن امکانات مورد نیاز، به زودی نمایندگی ثبت احوال در کوهسرخ راه اندازی شود.