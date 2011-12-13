50 شناسنامه ایمنی به صورت هفتگی در ملارد صادر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی ملارد از سال 1385 با تشکیل واحد بازدید ضمن بازدید فنی از واحدهای صنفی طبق استعلام صادره از شهرداری نسبت به صدور شناسنامه ایمنی واحد مربوطه اقدام کرده است.

کارشناس بازدید این سازمان ضمن بررسی وضعیت موجود واحد و درج نواقص و موارد ایمنی مورد نیاز مکان، نحوه استفاده از امکانات ایمنی در مواقع اضطراری را نیز آموزش داده و با هماهنگی دفاتر بیمه نسبت به بیمه کردن ملک در برابر حریق و زلزله اقدام می کند.

میانگین بازدید و صدور شناسنامه ایمنی هفتگی جهت واحدها 50 مورد است که این اقدام در راستای جلوگیری از حوادث غیر مترقبه در صنوف و نقاط پرخطر که خسارات مالی و جانی کثیری در پی داشت انجام شده است.

اقدام مذکور موجب کاهش خسارات طی پنج سال گذشته شده است همچنین شهروندان می توانند با مراجعه حضوری یا از طریق تماس با شماره 65190223 با کارشناس ایمنی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ملارد در خصوص ایمن کردن محل کار و زندگی خود مشاوره کنند.