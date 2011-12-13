22 کارگاه آموزشی در هفته پژوهش در کرمانشاه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الله الماسی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: سازمان آموزش و پرورش استان کرمانشاه پنج همایش در هفته پژوهش با اهداف گوناگون در بین معلمان برگزار خواهد شد.

معاون برنامه‌ریزی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه تاکید کرد: در این هفته تمام دانش آموزان مقاطع تحصیلی از مراکز تحقیقاتی و علمی بازدید خواهند داشت.

الماسی با اشاره به اینکه در این هفته از 16 مرکز صنعتی و تولیدی بازدید به عمل خواهد آمد، افزود: در این دیدارها 320 نفر از دانش آموزان پایه های مختلف برای آشنایی هرچه بیشتر به صنعت و تکنولوژی حضور دارند.

وی تصریح کرد: 20 کارگاه آموزشی به میزبانی اداره آموزش و پرورش ناحیه سه کرمانشاه در محل پژوهش‌سرای دانش‌آموزی و دو کارگاه با مشارکت دانشگاه پیام نور درهفته پروژهش برگزار خواهد شد.

معاون برنامه‌ریزی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه در پایان گفت: ایجاد غرفه دستاوردهای ابتکارات و اختراعات دانش‌آموزان و معلمان در نمایشگاه استانی و انجام تبلیغات برای ترویج فرهنگ پژوهش و انتشار فصلنامه از دیگر برنامه‌های هفته پژوهش در استان کرمانشاه است.