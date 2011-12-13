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۲۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۸:۰۲

الماسی:

22 کارگاه آموزشی در هفته پژوهش در کرمانشاه برگزار می شود

22 کارگاه آموزشی در هفته پژوهش در کرمانشاه برگزار می شود

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: معاون برنامه‌ریزی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه گفت: 22 کارگاه آموزشی به میزبانی اداره آموزش و پرورش ناحیه سه کرمانشاه در محل پژوهش‌سرای دانش‌آموزی با مشارکت دانشگاه پیام نور در هفته پژوهش برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الله الماسی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: سازمان آموزش و پرورش استان کرمانشاه پنج همایش در هفته پژوهش با اهداف گوناگون در بین معلمان برگزار خواهد شد.

معاون برنامه‌ریزی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه تاکید کرد: در این هفته تمام دانش آموزان مقاطع تحصیلی از مراکز تحقیقاتی و علمی بازدید خواهند داشت.

الماسی با اشاره به اینکه در این هفته از 16 مرکز صنعتی و تولیدی بازدید به عمل خواهد آمد، افزود: در این دیدارها 320 نفر از دانش آموزان پایه های مختلف برای آشنایی هرچه بیشتر به صنعت و تکنولوژی حضور دارند.

وی تصریح کرد: 20 کارگاه آموزشی به میزبانی اداره آموزش و پرورش ناحیه سه کرمانشاه در محل پژوهش‌سرای دانش‌آموزی و دو کارگاه با مشارکت دانشگاه پیام نور درهفته پروژهش برگزار خواهد شد.

معاون برنامه‌ریزی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه در پایان گفت: ایجاد غرفه دستاوردهای ابتکارات و اختراعات دانش‌آموزان و معلمان در نمایشگاه استانی و انجام تبلیغات برای ترویج فرهنگ پژوهش و انتشار فصلنامه از دیگر برنامه‌های هفته پژوهش در استان کرمانشاه است.

کد مطلب 1482821

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