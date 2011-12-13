بیانیه مشترک باشگاه ملوان و تراکتور سازی/ لزوم رعایت ارزشهای اخلاقی

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه های فرهنگی ورزشی ملوان بندرانزلی و تراکتورسازی تبریز با اعتقاد راسخ به لزوم رعایت ارزش های اسلامی، اخلاقی و منش پهلوانی در عرصه فوتبال که متأثر از ریشه دیرین این دو تیم در فوتبال کشورایران اسلامی است و با رعایت اصول رقابت حرفه ای و سالم و با ادای احترام به یکدیگر سعی در رسیدن به سطوح بالاتر فوتبال ملی و بین المللی دارند.

ما، بازیکنان دو تیم را نمایندگان شایسته فرهنگ والا و غنی مردم شهرستان های بندرانزلی و تبریز می دانیم دو شهری که در تعمیق و گسترش فرهنگ مدارا و اخلاق ورزشی نقش بسزایی در ورزش کشور داشته اند.

اهتمام جدی به منش و روش ایرانیان در تولید و ترویج فرهنگ و اخلاق اسلامی و ایرانی، تقویت وحدت ملی، ایجاد روحیه برادری و تعاون و مشارکت در افزایش همدلی و کمک به گسترش نظم و امنیت عمومی در ورزشگاه ها ناشی از غنای فرهنگی مردمان شریف شهرهای انزلی و تبریز است که در سایه آن فوتبالیست های با اخلاقی چون مرحوم " سیروس قایقران " و " کریم باقری " به جامعه ورزش کشور معرفی شده اند.

باشگاه های ملوان و تراکتورسازی با الگوسازی در ورزش سعی بر سم زدایی آفت های ورزش کرده و به صورتی هدفمند برای رسیدن به ورزش حرفه ای تلاش می کنند و دراین رهگذر نیازمند همراهی هواداران فهیم و با فرهنگ خود بوده و براین باوریم که در تمامی مسابقات فی مابین برنده اصلی هواداران با اخلاق هر دو تیم هستند.

گفتنی است در بازیهای اخیر تراکتور با تیمهای گیلانی، رفتار تماشاگران نماهای دوطرف حواشی ناپسندی به همراه داشته است.