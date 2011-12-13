حوزه نرم افزاری بسیج مازندران تقویت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ دوم پاسدار محمد تقی شاهچراغی بعد از ظهر سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه فرمانده سپاه ناحیه آمل اظهار داشت: درحوزه سخت افزاری سپاه کربلای مازندران در سالهای اخیر اقدامات خوبی در استان انجام داده و اکنون در بخش عمرانی بسیاری از طرحهای در حال اجرای استان را در برنامه دارد.

وی افزود: طرح های نیمه تمام در قالب طرحهای بسیج سازندگی اکنون در استان درحال اجرایی شدن بوده که تکیمل آنها با تامین اعتبارهای مورد نیاز در برنامه کاری قرار دارد.

فرمانده سپاه کربلای مازندران در ادامه از دولت آمریکا به عنوان یک شکست خورده بزرگ و حقیرشده سیاسی در مقابل ملت سرافراز ایران یاد کرد و ادامه داد: جدیدترین افتضاح سیاسی دولت باراک اوباما در ناکامی آنان در پیاده کردن نقشه شوم جاسوسی در ایران بوده است.

شاهچراغی ادامه داد: همه جهانیان اکنون به حقیقت اقتدار و پیشرفت همه جانبه ایران اسلامی اذعان دارند و فضایی که امروز ایران اسلامی برای آمریکا در دنیا ایجاد کرده، ناشی از توسعه و پیشرفت ایران در همه عرصه‌ها به ویژه در زمینه فناوریهای پیچیده ای است که دانشمندان جوان کشور به آن دست یافتند.

وی اضافه کرد: دولت آمریکا هنوز نتوانسته در باتلاقی که درعراق و افغانستان گرفتار شده خود را نجات دهد و این شکست ها سبب شد تا ابهت توخالی آمریکا در جهان درهم شکند.

فرمانده سپاه کربلای مازندران حفظ وحدت، بصیرت، پشتیبانی از ولایت فقیه و حضور فعال در صحنه های مختلف نظام را ضامن بقای انقلاب در برابر توطئه های شوم دشمنان دانست.

در پایان این مراسم، با حکم فرمانده سپاه کربلای مازندران، سرهنگ ابراهیم محسنی‌مقدم تودیع و سرهنگ شعبان علی حیدریان به عنوان فرمانده جدید سپاه ناحیه آمل معارفه شد.