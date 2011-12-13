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۲۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۷:۰۷

مدیریت کلانشهری مانند کرج نباید به صورت سنتی باشد

مدیریت کلانشهری مانند کرج نباید به صورت سنتی باشد

کرج - خبرگزاری مهر: فرماندار کرج با انتقاد از اینکه نباید مدیریت کلانشهری همچون کرج به صورت سنتی باشد بر استفاده از سیستم های نوین و به روز مدیریتی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ایران نژاد بعد از ظهر سه شنبه در شورای آرد و نان که در سالن جلسات فرمانداری در کرج برگزار شد، اظهار داشت: مدیریت کلانشهری همچون کرج نباید به صورت سنتی باشد بلکه در مدیریت چنین شهری باید از شیوه های مدیریتی نوین و به روز استفاده کرد.

وی ابراز داشت: برخی از افراد حسن ارتقای شان و جایگاه البرز و کلانشهر شدن آن را متوجه نیستند و یا فراموش کرده اند که در اتاق فکر ها به کرار به مدیریت سیستماتیک و تفکر علمی تاکید شده است.

فرماندار کرج افزود: کلانشهر کرج باید با سیستم های نوین مدیریتی و به روز اداره شود و مدیریت سنتی باید کنار گذاشته شود.

وی در جلسه شورای آرد و نان با اشاره به بحث ترافیک و ارائه گزارش عملکرد پلیس راهور استان اضافه کرد: شورای ترافیک شهرستان فعالیت خود را به صورت مستمر آغاز کرده است.

 شورای آرد و نان استان البرز با حضور اصحاب رسانه و همچنین مسئولان جهاد کشاورزی، بهداشت و درمان، اداره غله و بازرگانی و اتحادیه آرد و نان استان برگزار شد.

کد مطلب 1482827

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