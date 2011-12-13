استقبال از کنگره بین المللی فن آوریهای خلاقانه مطلوب نیست

پروفسور گئورگ قره پتیان در حاشیه سمینار بین المللی فن آوری های خلاقانه درگفتگو با خبرنگار مهر، از حضور کم رنگ برخی کشورها در یک کنگره بین المللی گلایه کرد و گفت: با توجه به اینکه این کنگره برای اولین بار برگزار شد و عنوان بین المللی نیز به همراه داشت، اما شاهد رغبت کمتری برای حضور شرکت کنندگان از سایر کشورها بوده ایم.



وی افزود: در این راستا باید اقدامات اساسی از سوی وزارت علوم برای حضور تمامی کشورها در کنگره های بین المللی صورت گیرد.



پروفسورقره پتیان در ارزیابی خود از این سمینار دو روزه اظهارداشت: خوشبختانه برآیند این سمینار روند مطلوب و روبه رشدی را نشان می دهد و حاکی از آن است که استعدادهای بالقوه ای در خصوص فن آوری های نوین وجود دارد، هر چند مسائل جدیدی در مهندسی کنونی مطرح است و نیازمند کشف راه حل های هوشمندانه ای هستیم.



استاد دانشگاه صنعتی برق امیرکبیر درباره کنگره بین المللی فن آوری محاسبات نوآورانه نیز اظهارداشت: در این سمینار مباحث مرتبط با شبکه های هوشمند انرژی در علوم مهندسی و به ویژه برق طرح و مورد ارزیابی قرار گرفت.



وی بیان کرد: روش ها و ایده های هوشمندانه متعددی در خصوص عدم اتلاف انرژی برق و نظایر آن در این کنگره مطرح شده است که کار بیشتر و کشف راهکارهای بیشتری را می طلبد.

